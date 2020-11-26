施政報告：補貼企業聘港青 福田租地推創科 入股珠海機場 多招融入大灣區

政府消息形容暫未知入股比例，但按內地規矩不能多於45%，中央和港府不會插手，由機管局和珠海機場以市場化規則商討。

珠海機場客少 協同效應被質疑

林鄭：助吸內地客 有中央支持

林鄭月娥昨在電視論壇被問到，珠海機場是大灣區內地機場中客流較少，如何與香港機場做到協同效應。她形容，「咁多支持措施，呢個最難」，稱「做大」香港機場，有人會擔心「爭了（廣州）白雲、（深圳）寶安機場生意」，但香港與珠海機場聯手有中央和廣東省領導支持，這是內地、國際「雙循環」概念，而珠海飛內地航線「一點都不差，而且還可以發展」，日後透過珠海的內地網絡吸客，透過港珠澳大橋，到香港機場飛向國際，客運和貨運生意不少。

林太第四份《施政報告》45次提到粵港澳大灣區，政策散落在不同章節，包括創科、港青北上、金融等，當中大篇幅談及鞏固香港國際航空樞紐地位，焦點之一是入股珠海機場做「港珠機場」合作，和發展機場城市。被問到多項大灣區措施由港方出資，她昨晚在電視論壇回應說「做事要公道」，例如「租人地方用，點解唔係香港出資？」她又稱機管局投資不涉公帑，要自己想辦法融資。機管局是港府全資持有的機構。

政府消息人士說，珠海機場是珠三角中唯一專走國內航線的機場，有70個航點，飛二、三線內地城市，而香港國際機場全球有220個航點，當中170個為國際航點，其餘為內地一線城市。消息人士形容「港珠機場」組合是大灣區覆蓋面最大、最完善的組合，可以透過香港的國際航點和港珠澳大橋吸引旅客。

至於發展機場城市，施政報告提出在港珠澳大橋香港口岸人工島發展自動化停車場，來自廣東和澳門經大橋到機場的自駕旅客，可以在泊車後「陸轉空」轉飛海外，中間毋須入境香港；並推展「航天走廊」項目，將興建連接「航天城」與香港口岸人工島的橋樑系統，利用無人駕駛運輸系統，將「航天城」、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場連成一體，下一步更計劃將無人駕駛運輸系統延伸至東涌。消息稱，「航天城」與香港口岸人工島的橋樑系統預計2024年建成。

倡大橋人工島發展自動化停車場

粵澳自駕客轉飛海外毋須入境

翻查資料，珠海機場只有一條跑道，2018年客運量有1122.1萬人次，規模不及香港兩成（見下表）。現時機管局有份營運珠海機場，但無擁有權。根據機管局2019/20年年報，機管局應佔珠海機場溢利3500萬港元。

譚文豪斥無誘因入股 憂港失樞紐地位學者：珠海機場可發展貨運補港需要

公民黨譚文豪回應稱，香港機場第三條跑道尚有年多時間就建成，「如果香港做唔晒（旅運、客運）先需要珠海機場」，但三跑建成後有能力承接生意，無誘因要入股。他擔心，香港將優勢放到珠海機場後，貨運可能被珠海機場取代，香港失去航空樞紐地位。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，珠海機場作為地區機場客流量可觀，香港入股後更有動機，策劃如何令兩個機場的旅客互相流動；而「港珠機場」合作，與港珠澳大橋關係密切，例如國際旅客到港後，可過橋到珠海機場轉機。他又認為珠海機場可以發展先進的貨運中心，補足香港機場空間限制和航空貨運需要。

明報記者

（施政報告）

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