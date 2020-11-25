料聖誕回港留學生眾 港府：正覓指定酒店檢疫

研專車接載抵港者

食物及衛生局長陳肇始表示，預期11、12月有大量留學生回港，當中會有人由高風險國家回港，令人十分擔心。她表示，雖已要求酒店分開檢疫者和非檢疫者，但認同「如果我哋可以搵到指定酒店會更加理想」。港府已展開尋找為抵港者檢疫指定酒店的工作，已與酒店業開會，但需業界配合，形容工作不簡單。她說現未有酒店名單，政府同時將研究指定車輛接抵港者。

觀塘帝盛酒店發言人潘先生說，政府昨公布盼尋找供檢疫的指定酒店，但暫未聯絡其酒店商討。對於政府要求酒店分開檢疫和非檢疫者，他說其酒店過去一直有效分隔兩批客人，包括分開不同樓層，而檢疫者登記入住後，會有獨立的升降機供上樓，用完會消毒並鎖上，其他客人無法使用。

何栢良促機場安排醫護採樣

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港或正有病毒不斷由邊境滲入社區，本周起將有不少留學生返港度聖誕，港府至今未討論好設指定檢疫酒店，令人憂慮。他又建議考慮在機場安排醫護為入境者採樣，取代以深喉唾液檢測，確保樣本質素，以免走漏個案。

（疫情第四波）