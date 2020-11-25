亞博治療設施今重開 料首日收40人

首階段900牀 可增至1900

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業昨表示，初步確診患者會先送往2號館獨立病格等候最多3小時，若確診會送往1號館，隔日照X光、驗血，在特定時間留深喉唾液樣本，兩館患者不會接觸。他預計首日收逾40人，首階段有200張病牀，如有需要，會再開放8至11號展館，提供共約1900張牀。該社區治療設施有150名醫護，另有約60名私家醫生和護士有意協助。

醫局：隔離病牀使用率65％

若升至70％近爆滿

庾慧玲昨日在港台《千禧年代》表示，近日確診個案急增，對醫院隔離病牀構成壓力，隔離病牀使用量約65%，如升至約70%就接近爆滿。她說按疫情第三波的經驗，如病人驗血、肺片沒異常，可在亞博治療，近日歌舞群組患者相對年輕，相信亞博適合處理這類病人。她又說，希望可盡量維持公立醫院非緊急服務，令大部分病人不受影響，一旦疫情較上一波嚴重，不排除要先停病人「相較等得」的非緊急服務。

林鄭：檢疫單位將增至4000

特首林鄭月娥表示，有近4000個特設作強制檢疫的單位，包括即將落成、在迪士尼第二期土地的2000個單位，亦有一些特設的檢疫設施在亞博館。她說有關醫管局的隔離和治療設施，包括亞博館內的社區治療病牀共有3800張牀，明年1月另外800張負氣壓病牀將會在臨時醫院落成，屆時香港將有4500多張病牀可供隔離和治療。

（疫情第四波）