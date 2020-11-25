陳肇始籲僱主推在家工作 公務員局大學發指引

公務員事務局日前向政策局和部門發指引，提醒在維持公共服務的前提下，考慮採取彈性工作安排，包括實施輪班制、讓同事彈性上班和用膳等，並容許個別員工在家工作。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，個別部門已籌備輪流在家工作的安排。他稱由於很多文件不能帶回家，在辦公室的同事工作量會大增，惟疫情嚴竣下，公務員都願意接受。

嶺大昨向員工及學生發內部電郵，明天（26日）起各部門主管可因應工作性質，安排職員輪流在家工作，並實行彈性午膳時間等。浸大昨發內部電郵，建議除維持必要研究及教學外，應採彈性工作安排，包括在家工作，並提醒教職員應為全面轉網上教學和考試等做好準備。

城大理大暫停人多活動

城大亦發公告，除暫時取消25人或以上的活動外，部門主管協調同事在校工作時應實施彈性安排。科大及中大分別在周一發通告，建議各部門彈性處理員工的上班安排。教大昨起實施彈性工作安排，部門主管可按實際情况安排教職員輪流在家工作。港大亦建議各部門主管可決定靈活的工作安排，個別如懷孕或患病職員可在家工作。理大昨起實施特別工作安排，部門主管可按需要，讓員工輪流在家工作等，校內大型活動亦暫停。

（疫情第四波）