舞場強檢揪50個案 確診率1.8% 許樹昌：比例高 證可快速堵截傳播鏈

2800人已驗 增7舞場強檢

政府本月22日首次引用《第599J章》，要求11月1至21日到過14間跳舞場所者強制檢測，昨日為最後限期。此外，政府昨公布再多7間歌舞場所的到訪者需強制檢測，11月1至23日到訪者要在明日（26日）前檢測。

陳肇始：限期後確診或檢控

本周增設5社區檢測中心

食物及衛生局長陳肇始昨稱，暫有2800人按強制檢測公告，到社區中心檢測，找到50宗個案，「代表我們成功截斷了最少50條傳播鏈」。她又說，知道部分市民到社區中心檢測有困難，呼籲可利用其他途徑檢測，例如到醫管局普通科門診取樣本瓶，若在強制檢測限期過後被找到，或會遭檢控。她又說，政府正探討在郵局和港鐵站派樣本瓶，並於本周內增加5間社區檢測中心。

有2800名強制檢測者到社區檢測中心驗病毒，當中50人確診，比例為1.79%，陽性率高過高風險者加強檢測的0.3%、特定群組檢測的1.2%。許樹昌表示醫管局門診檢測陽性率為0.35%，1.79%屬高水平，強制檢測能夠快速堵截傳播鏈擴散。

提供社區檢測的梁顯利油麻地社區中心昨午約3時許約有70人排隊，當中潘太曾到強制檢測場所星河音樂室學唱歌，她說音樂室學生多為已退休，教室防疫措施完善，師生比例約1對10，全程均不會脫口罩，且下課後均會清潔班房，相信有歌舞群組的染疫者到音樂室學唱歌而「拖累」音樂室。她稱自己「學咗一個月又冇得玩，有啲唔開心」。

另一強制檢測場所九龍灣星輝宴會廳的舞客伍先生稱，該宴會廳前日才「上榜」，故昨趕急來排隊檢測。他說繁忙時段約30對舞者在星輝跳舞，「跳舞梗係有身體接觸」，又說跳舞客人一直守規矩戴口罩，亦有做好個人衛生。

檢疫者斥預約安排添亂

居於沙田的李先生則於本月13日曾到新蒲崗新光宴會廳飲茶，昨為求安心來檢測。他批評政府安排混亂，早前已網上預約昨午3時半檢測，但抵達後仍要與無預約者排同一條隊，質疑「咁預約嚟做乜？」

明報記者

（疫情第四波）