歌舞群組近一成非港人 衛署未交代何時何地來

歌舞群組涉87男100女，年齡介乎20至88歲。當中52名患者無病徵，佔群組28%，一人病發日期待確定。患者病發日期介乎11月2至23日，當中19至22日暫屬病發高峰，合共89人於該時段病發，在134名有病徵患者中佔66%，最多有28人在20日病發。

醫生料未見頂：已不知傳了多少代

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，以潛伏期中位數5天計算，已不知該病毒在群組傳播了多少代，他認為群組爆發高峰未到，相信會陸續有密切接觸者確診。他說難單靠檢測堵截傳播，市民要避免出席社交活動，避免病毒輻射式擴散。

群組最多人住旺角 利民大廈重災

以居住地區分佈分析，歌舞群組最多人住旺角，共有16名患者；其次是半山及銅鑼灣，分別有11人及10人。旺角通菜街利民大廈為重災區，該廈至少7人感染，包括屬歌舞群組的6人，另一人是源頭不明的家庭主婦。

一確診男稱曾赴建興大廈召妓

日前確診的34歲非港人男子，本月7日經內地來港，居住利民大廈，其同住有3名密切接觸者，當中有人已確診。歌舞群組共有17名非港人患者，佔整體9%，對於非港人患者何時從何地來港、有否豁免檢疫者，衛生署截稿前沒回應。利民大廈的歌舞群組確診者是否曾到訪歌舞場所，衛生署亦未回覆。

與利民大廈相隔亞皆老街的建興大廈亦有確診者到訪。據了解，日前確診的35歲男（個案5631）向衛生署自稱曾到上址召妓。

（疫情第四波）