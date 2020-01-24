5日13主婦確診 歌舞群組再增54人 個案連升7日 醫生：社區傳播源廣 無高風險活動亦危

本港昨增80宗確診，累計至5781宗確診個案和1宗疑似個案。昨新增個案包括40男和40女，介乎兩個月大至88歲，32人來自4個社區檢測中心。11宗輸入個案分別從烏克蘭、土耳其、巴基斯坦、俄羅斯、尼泊爾、英國和菲律賓抵港，包括兩機組人員、1名船員和1名菲傭。

單日增80宗 逾3個月最多

歌舞確診者曾到沙田北區大會堂

59宗確診與早前其他個案相關，包括54宗屬歌舞群組，群組至前日有81人來自社區檢測中心，除了已知的21間歌舞場，部分確診者亦曾到沙田大會堂、上水的北區大會堂及大圍隆亨社區中心跳舞。群組亦繼續「入侵」醫院和社區服務，包括仁安醫院出現第二名員工確診，其他共用休息室者須檢疫，另有一名香港路德會社會服務處新翠少年中心託管導師確診。

此外，灣仔食肆星月居亦有員工確診，與早前一名確診者相關，本報致電被轉至留言信箱，稱該食肆因「小小突發事件」需停業至12月5日。

昨亦有10宗源頭不明本地個案，包括經食環署食肆檢測計劃找到的大圍海港燒鵝海鮮酒樓樓面，還有保安人員、機場外判工和外傭等；另有4人為家庭主婦，住在大圍世界花園6座、屯門良景邨良萃樓和石硤尾大坑西新邨民安樓等。翻查資料，11月20至24日5日內最少13名主婦確診，9人60多歲，地址分佈港九新界，1人屬歌舞群組。

醫生：主婦常去人多地 亦可經朋友圈傳播

呼吸系統專科醫生梁子超向本報表示，很多家庭主婦多去人多聚集的街市和商場，又會帶小孩到不同場所上興趣班，社區活動未必少過在職者，就目前社區傳播源愈來愈廣泛，部分人即使無高風險活動，到人多聚集地方受感染風險亦急增。

梁子超續說，主婦可能進一步透過朋友圈將病毒傳開，例如參加健身活動與朋友交叉感染，促政府未來兩周要讓大部分學生和在職者留家，為防疫創造良好條件。

陳肇始籲留家 減跨「家庭圈」聚會

食物及衛生局長陳肇始昨呼籲，在非常時期要盡量留家，減少不必要外出，減少外出用膳，以及減少與同住家人以外的朋友聚會，即減少跨「家庭圈」聚會。梁子超昨亦在港台《千禧年代》稱，本地個案宗數隔一周升7倍，形容現時形勢危急，疫情非單一地點爆發，確診導師、學員、員工接觸面廣，第二、三代傳播陸續將病毒帶去學校、醫院等高危場所，是「大型網絡式爆發」，猶如森林大火，要盡快截斷「火路」免再滲透社會各階層。他又提醒，最近到過高危地方者可能仍在潛伏期，即使首次檢測陰性，亦應做14日醫學監察。

倘措施兩周內未收緊如第三波

醫生憂短期難控制疫情

梁子超又批評政府收緊社交距離措施做得慢，又說如未能在兩周內將社區距離措施收緊至第三波般，短期內控制疫情希望很渺茫。他認為非必要娛樂及體育場所應關閉、全港要盡快停課，政府帶頭推公務員在家工作，商界亦應盡量響應，令大部分市民可盡量留家。

明報記者

（疫情第四波）