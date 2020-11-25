會所等禁跳舞 再關酒吧 演唱會可照開

面對再次停業，香港酒吧業協會副主席錢雋永批評政府處理差劣，跳舞群組爆發，卻要酒吧停業是不公道、不合理，促提供資助。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁亦稱，對政府「一刀切」關酒吧感強烈不滿，要求政府堵塞漏洞，「免我們再次跌入疫情悲慘輪迴」。

酒吧業斥不公 促堵漏「免疫情悲慘輪迴」

涉全港逾20個歌舞場所的「歌舞群組」至昨有187宗確診，政府明日起禁止在會址內跳舞，而食肆自周日（22日）起已不能跳舞。民政總署轄下社區會堂或社區中心明起暫停租場舉辦唱舞班。

大會堂健身中心等可跳舞

陳肇始：是否所有處所都規管？

不過，康文署沒停止轄下場地作歌舞用途，包括近日有確診者曾到訪的北區大會堂及沙田大會堂。署方稱，可容納45人的北區大會堂活動室（二）未來一周有17宗租用申請，可容納112人的沙田大會堂舞蹈室共有18宗租用申請，租用人可跳舞、練瑜伽等，需戴口罩。

至於其他處所的歌舞沒叫停，例如在健身中心的跳舞班沒被禁，在不屬法例第599F章規管的場地跳舞亦不受規管。食衛局長陳肇始說：「是否所有（處所）都要有法例（規管）呢？現在可能有些（處所）無牌照、無法例規管，但現在大家看到香港的疫情，亦看到一些高風險的活動，其實我們希望大家都留意，就算不是跳舞，一些不必要的聚集、不戴口罩的活動，大家都務必減少。」

政府周日（22日）起已要求派對房間停業，香港派對場地協會副會長黃清表示不滿，「我們今年已有約一半時間做不到生意，錯過了復活節、暑假旺季，10月生意恢復了一點，原本期待聖誕假期，現又要停業」。他說政府將派對場地視為跳舞場地十分不合理，「明眼人都見到不是同一模式」。

派對房再關 業界：與舞場非同模式

許樹昌：租studio教舞應規管

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，第599F章未能規管私人教練租工作室（studio）教跳舞等，觀塘就有不少工廈出租作跳舞，當局難監管，長遠需設發牌制度。他建議港府短期內與業主商討，呼籲確保租戶不要租場跳舞。至於在室外跳「大媽舞」，他建議警方加強執法，確保遵守四人限聚令。

此外，許認為整體防疫措施「OK」，但仍有漏洞要堵塞，例如仍容許舉辦演唱會，亦沒關閉卡拉OK場所。他說，出席演唱會的人雖分開坐，但散場大量人聚集於出入口及公共交通工具，增加播毒風險。

（疫情第四波）