17類處所強制貼「安心碼」 先鼓勵自願用 預告或強制掃碼 林鄭：可揀不去

推前標榜自願 創科局未提供下載數字

創科局在推出「安心出行」應用程式前一直標榜自願性，市民可自由決定是否下載及使用。發言人昨稱，截至昨日有1.5萬個公私營場地參與計劃，但未有提供程式下載數字。

特首林鄭月娥表示，有確診巿民不願透露或忘記自己行蹤，令病毒追蹤變得困難，安心出行應用程式有助追蹤。她說，程式推出後反應理想，「但可以做得更好」，宣布要求指定處所如餐廳必須登記及展示二維碼，未來若有需要，亦可要求進入這些指定處所的市民要使用安心出行程式，以記錄曾到過有關處所。林太強調措施仍屬「自願」，即使有部分處所一定要用「安心出行」才能進入，「但都係你可以自願去，可以自願不去」，目的為保障市民健康，有感染個案發生時便於追蹤。

指定處所不貼碼可囚6月

陳肇始：會蒐民意檢視成效

食物及衛生局長陳肇始說，法例第599F章內指定的場所包括餐飲業務及表列處所（見表）為高風險處所，當局要求該些處所於12月3日前向政府申請安心出行二維碼，並於收到二維碼後兩個工作天內於入口當眼位置展示，以便市民使用。食衛局昨晚補充，違者一經定罪，可處第5級罰款及監禁6個月。她又稱，強制處所登記及展示二維碼為第一步，呼籲市民下載及使用程式，「有確診者曾去處所，市民可盡早獲通知，從而盡早檢測」，其後會蒐集民意，檢視整體成效；當局亦會繼續邀請其他業界及商戶加入。

餐飲界：市民不用 貼都無用

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，截至上周四（19日）全港約1.6萬間食肆中，約有1000間申請了安心出行二維碼，認為「最緊要市民肯用，市民不用，貼二維碼也無用」。對於政府要求指定處所下周四前申請二維碼，他說「很趕」，料政府會酌情處理。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，政府的行動「好明顯係業界無反應才強制」，並稱政府無提供誘因，加上政府公信力極低，又有侵犯私隱疑慮，因而大部分食肆早前未有申請二維碼。他說，若規例下設罰則，「迫於無奈都要做」。

倘強制用 許樹昌憂市民外出不帶手機

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若港府強制市民使用安心出行，擔心會令市民紛紛不帶手機外出。他建議港府鼓勵市民使用，毋須強制；如市民沒有下載程式，他呼籲以拍照等方式自行記錄行蹤。

大律師憂抗疫為由侵私隱「壞先例」

法政匯思成員、大律師蘇俊文認為，強制市民使用程式不能接受，做法危險。他說，自願下載及使用可以，因可助市民記錄，但若強制使用，他擔心會開壞先例，讓政府以抗疫為由侵犯個人私隱。民權觀察成員王浩賢認為，要在出入自由及公共衛生之間取平衡，要考慮強制使用程式是否有合法目的，以及做法是否合符比例。他說，按目前政府說法，程式內的資料若只存於用家電話可以接受，但若更改條款，會上傳紀錄到政府系統就要留意，亦要觀察強制使用會否嚴重影響無使用程式的人的生活。

政府消息：謹慎處理平衡關注

除非疫情嚴峻 強制機率低

政府消息人士稱，未來是否強制進入指定處所者使用安心出行程式，須視乎疫情，強調港府會謹慎處理，明白要平衡疫情與公眾關注，現希望強制指定處所提供二維碼後，提供有利環境，讓公眾習慣自願使用，若未來要強制使用也先要想通配套，例如老人沒有智能電話如何解決，又或是否可以一家人進入處所只需一個人掃二維碼等。其中一名消息人士相信，除非疫情十分嚴峻，強制使用的機率不會很高。

明報記者

（疫情第四波）

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