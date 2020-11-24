回港易首日 市民批混亂需等句鐘

首天逾2140人返港

昨早10時起，陸續有市民從深圳灣口岸抵港，當中不乏帶同幼童回港的母親。黃太帶着準備考幼稚園低班的兒子回港，她表示小孩在港出世，2月到內地過年，因明年讀幼稚園，故要回港面試。這段日子一直未能回港，令她心急如焚，「好麻煩，點解唔早啲推出呢？」她氣冲冲批評過關時情况「好複雜，好亂」，稱很好多人沒「綠碼」，被工作人員「點嚟點去」，她最後等了一小時才能過關。她說也擔心香港疫情比內地嚴重，但無法子下一定要回港，暫會一直留港。

在科大攻讀博士的鄭小姐10月回內地探親，為趕學業進度需回港。她表示「回港易」首天實施稍為混亂，二維碼系統亦似出問題，稱因上傳不到檢測報告，一開始得不到綠色二維碼，只有粉紅色二維碼（即未能符合所有指明條件，回港可能須接受14天強制檢疫），現場找人協助重新處理，多花了時間，等了20分鐘。

政府籲先取綠碼

政府發言人補充，強烈呼籲市民在出發回港前24小時內取得綠色二維碼，雖然紙本陰性檢測結果報告正本亦可接受，但職員有可能需要較長時間核對紙本報告。政制及內地事務局早前製作了一段下載綠碼操作的短片，透過駐粵辦及團體傳給內地港人。

（疫情第四波）