書展再延至7月 出版總會：礙現金流恐倒閉

香港出版總會發聲明，對取消12月書展表示無奈接受，稱業界投入的資源與費用血本無歸，圖書無法經書展銷出影響現金流，不少同業面臨倒閉危機，盼政府能提供援助與津貼。

貿發局：協辦機構同意復辦風險大

貿發局表示，昨日與香港書展協辦機構代表商討，認為疫情反彈下應避免舉行室內大型群體聚集活動，貿發局及協辦機構一致同意，即使書展採取多項防疫措施，於12月復辦仍會有很大風險，故基於市民及展商的安全為由，再把書展順延舉行。

貿發局補充，特區政府將會繼續透過防疫基金措施支持業界參與延期後的書展。另外，參展商已繳交的攤位租金將獲全數退回；早前承諾的攤位搭建費優惠也將順延至明年7月的書展提供給有關參展商。

出版社：新書仍可其他零售店發售

彭志銘說，書展是書商每年的「命脈」，「疫情如此嚴重，書展取消，我們都有心理準備！但業界好傷囉」，擔心整個書業承受不到書展再度延期，希望政府能「睇住書業」，看看能否提供其他支援。點子出版總編輯余禮禧表示，「可惜就一定會，但疫情下都有準備有此情况，不難預計」，他說已經預備了宣傳及佈置物資，也預備好新書，但認為即使順延書展，新書仍然可在其他零售店發售。

（疫情第四波）