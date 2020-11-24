荃灣西貢大埔設7採樣亭 檢測中心續長龍

政府昨早宣布，在荃灣（2個）、西貢（3個）及大埔（2個）共7個地點設立流動採樣亭及樣本瓶派發點，分別由華大基因及香港分子病理檢驗中心承辦，免費提供鼻腔和咽喉合併拭子採樣服務，及派發和收集深喉唾液樣本瓶，市民最早昨午12時可到場登記及採樣。

歌舞群組女士四求檢測向隅

子批「額滿才設臨時檢測點」

記者到荃灣沙嘴道遊樂場的流動採樣亭觀察，登記開始前已有約百人排隊，當中不乏歌舞群組的人。荃灣居民江先生稱，其母早前到旺角金雞廣場金麗會跳舞，自上周六已先後往仁濟醫院、沙田及油麻地社區檢疫中心輪候檢測，均被告知額滿，昨早再到沙田檢測中心亦向隅，他得知荃灣新增流動檢疫亭即陪母親來輪候。

江先生指政府後知後覺，待檢測中心每日額滿才設臨時檢測點，又認為政府防疫漏洞大，從外地來港的隔離者房間容許其他人出入探訪，「不必要爆發的疫情就是因為政府疏忽而造成」。大埔社區中心籃球場流動採樣亭昨亦有多人排隊，未見混亂。

檢測中心：已預約仍需等兩小時

午飯檢測市民鼓譟：不用上班？

另一方面，4個社區檢測中心昨續有大批市民前來檢測，鰂魚涌社區會堂的檢測中心中午有數十名已預約市民輪候，職員一度稱已預約者仍需等兩小時，引起鼓譟，有市民不滿預約制度未有恰當處理每節時段的檢測配額，稱趁午飯來檢測，「我預最多半小時至九個字（45分鐘），要等兩小時的話我是否不用回去上班？」市民與職員理論後，職員稱「現正處理」，輪候隊伍之後加快入內，原稱需等兩小時亦縮短至一小時便完成檢測。中心外另有不少無預約市民欲即場檢測，但未被接受。

油麻地梁顯利社區中心亦現檢測人龍，分為歌舞群組及已預約兩條隊，職員稱需輪候一至兩小時，每次安排10人進入中心外的籃球場等候，另有職員向未能排隊輪候者派樣本瓶，讓他們回家自行採樣並交回樣本。

（疫情第四波）