5000確診津貼助基層 須聲明收入減 羅致光：減接受檢測障礙 周五起可申請

明報記者

自政府公布會發放津貼後，有意見認為會被濫用、變相鼓勵市民染疫等，羅致光昨見記者時表示，由於建議提出後有很多議論，故「第一時間」公布已敲定的框架，以減少坊間誤會；執行詳情仍待落實，包括預算開支，但相信數額不會很大。

報地址職業 經醫務社工申請

羅致光說，申請者須是留院期間因收入減少而面對經濟困難，屬「手停口停」的市民；申請人須為受僱或自僱者，並不享有有薪病假，例如散工、的士司機、日薪僱員等，有意申請者可向醫院的醫務社工申請，填寫簡單資料如地址、職業等，由社署負責統一發放津貼。

申請者毋須資產審查，羅致光解釋，考慮到津貼屬一筆過，而申請者已染病住院，若申請程序複雜，可能擾民多於幫助。但他稱申請者須聲明因留院治療而導致收入減少，當局會抽查申請，若發現作虛假聲明即屬欺詐罪，須負刑責，強調政府會嚴肅處理。

食物及衛生局長陳肇始日前表示津貼是為鼓勵市民檢測，羅昨澄清津貼目的「不是鼓勵市民做（病毒）測試」，指部分人抗拒檢測是擔心一旦確診需住院「手停口停」，故提供津貼以減低市民接受檢測的障礙。

黃碧雲質疑密切接觸者無份

羅：確定資料真偽甚具挑戰

被問到受二次感染者能否多獲發一筆津貼，羅致光說未想過。至於確診者的緊密接觸者因接受隔離而收入減少，並不包括在受助範圍，他解釋，由於何謂緊密接觸者，需依靠確診者提供資料，要確定資料真偽非常具挑戰，要避免被濫用將令過程更複雜。至於5000元如何釐定，他稱是以最低工資每小時37.5元乘以14日，以每日9小時工時（連飯鐘）計算，約近5000元，故用整數發放。

民主黨黃碧雲關注當局需花多少行政資源審查申請者有否濫用，她表示與全部確診者可獲津貼比較，目前做法較聚焦，但認為當局仍未能交代為何只向確診者提供津貼，但因接受隔離而收入減少的密切接觸者無份。

麥美娟：虛假聲明要負刑責 不憂濫用

工聯會麥美娟稱，政府為飲食業、的士業界等特定群組設立的自願檢測比率低，因部分人不願因確診致「手停口停」，歡迎政府推出津貼；又認為毋須審查、申請者作聲明做法可取，手續簡便，指若有人作虛假聲明須承擔刑事責任，故不擔心濫用。

（疫情第四波）