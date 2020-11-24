政府未答歌舞場所數字監管部門 曾祈殷批執法不彰

本報昨向食環署、民政事務總署、康文署、食衛局及衛生署查詢，涉事21個場所分別屬什麼處所，是否受599F章規管，全港同類處所分別有多少間，爆疫前有否巡查及發現違規。

民政總署：警方負責巡查執法

民政總署表示，除尖沙嘴百樂會及旺角金儷星持會址合格證明書，其餘19個場所沒遊戲機中心、會址、卡拉OK場所或麻將天九娛樂場所牌照等；亦無申領公衆舞廳/舞蹈學校牌照。署方表示牌照處負責簽發工作，警務處負責巡查及執法，懷疑無牌營運的舉報，會轉介警方。其他部門沒回應。

政府消息人士表示，租用作社交聚會的處所，一般稱派對房間；供人飲酒及跳舞的場所，一般稱為夜總會；場所教跳舞，沒提供娛樂，則是健身室。上述場所按活動性質，受599F章規管。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，現有條例涵蓋食肆，惟食環署執法不力未發現違規。他又質疑目前控疫成效，形容病毒不會等當局與規例「糾纏」完才傳播。

網上流傳美孚君好宴會廳顧客除罩歌舞的片段，食環署表示該處持有普通食肆牌照，昨巡查但正停業，會繼續跟進。

（疫情第四波）