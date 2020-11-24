萬聖節前跳舞解禁 專家指釀第四波 最早發病婦曾到兩舞場 18日後求診

兩舞場至少10名到訪者確診

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，歌舞群組有小量第二、三代傳播。據本報分析，最早病發的是居於八鄉七星崗村61歲女子，本月2日現病徵，至少曾到兩個歌舞場所，包括新蒲崗新光宴會廳及旺角金儷星，至20日才到荃灣港安醫院求診，翌日確診；同住的71歲無病徵男亦同日確診。截至前日公布，上述兩個場所至少10名到訪者確診，其中3人亦去過2至4個場所。

患者所居3廈現源頭不明案

群組逾25%人無病徵

除了上述群組網絡擴散，本報發現群組患者居住的3座大廈另出現源頭不明個案（見圖），當中居旺角利民大廈共有7人確診，包括無病徵的歌舞群組女子，同址昨增4人確診，另有1名感染源頭不明住客，17日病發。沙田翠華花園C座保安日前確診，而歌舞群組則有兩人居住A座，於16日及20日病發，保安則17日病發。半山花園台2座亦有一名群組患者及源頭不明個案。

群組133名患者中，至少36人無病徵，包括一名曾到6個舞場的29歲男子。灣仔Starlight Dance Club最多人到訪，至少涉31人，當中至少逾20%、7人無病徵；其餘場所僅一兩名患者無病徵。

業界：社交舞學生年齡廣 外界醜化

天藝舞蹈天地創辦人姚秀梅表示，社交舞學生年齡廣，其學生由2歲至86歲，並非全是有錢、上年紀女人，稱外界醜化舞蹈界。她又稱，康文署課程只需數十元，私人教授由每堂數百元至逾萬元，部分學校會邀外國導師任教。她稱不少酒樓收費200多元，可跳4至5小時，並包括晚餐，據她了解，不少學生課外會參與類似活動，舞蹈老師生日會也很常見，一般連同舞蹈比賽、學生表演舉行。

（疫情第四波）