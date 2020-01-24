5天133人 歌舞群組蔓延醫院中學 現三代傳播成最大群組 增7場所強制檢測

昨增73宗確診 63宗屬本地感染

本港昨多73宗確診，介乎5個月大至83歲，63宗屬本地感染，累計5701宗確診及1宗疑似個案。

歌舞群組昨多50人確診，沙田新光宴會廳及旺角金雞廣場金儷星各有一工作人員染疫，另有一名在九龍真光女書院任課外活動導師的60歲女子，曾參與活動的學生須暫停返校。

仁安兩職員中招 張竹君憂隱性傳播

真光女書院課外活動導師確診

群組一名64歲女患者在仁安醫院兼職，張竹君說她任職X光部，同部門另一不屬歌舞群組的員工初步確診，兩人沒密切接觸，擔心院內有隱性傳播，例如透過茶水間、更衣室傳播。仁安醫院回覆，兩名後勤員工沒與病人密切接觸，工作時穿合適保護裝備及口罩。兒科專科醫生劉成志稱，昨早到仁安應診並安排病童接受造影檢查，據其觀察X光部服務沒影響。他說X光部在地下，同層有接待處、員工餐廳等，各位置有間隔。

歌舞群組持續有二代及三代傳播，包括11月7日內地抵港的34歲男子，同住者為群組患者，當局料他屬本地感染。

同時，昨再多7間歌舞場所與群組有關，遍佈港九新界，政府將要求本月曾到場的人強制檢測，包括日前首現確診的美孚君好宴會廳、沙田新光宴會廳（見表）。其中尖沙嘴北京道的星河音樂室在facebook澄清其為唱歌學校，非跳舞場所，另證實1名和音班老師及4名學生確診。

牽連較酒吧群組嚴峻 曾祈殷籲避外出

張竹君表示，歌舞群組暫沒確診者屬豁免檢疫，另證實有些確診者曾打麻將。她說目前牽涉人士及層面廣泛，呼籲市民即使未曾到相關地方，但曾參與多人的派對或生日會，都要盡快檢測。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示歌舞群組牽連甚大，較酒吧群組嚴峻，呼籲市民如非必要應避免外出，擔心屆時流感與新冠病毒夾擊加劇疫情。對於有何方法撲熄疫情，他說如要實施禁足令，社會須付沉重代價。

許樹昌：措施不加辣恐長爆

袁國勇促堵邊境漏洞

至於昨增的8宗源頭不明個案，一半為家庭主婦，分別住荃灣青龍頭、何文田、北角或黃大仙。其中一名43歲男患者，其緊密接觸者為德望學校學生，該校要停課1至2天待檢測結果。另有63歲男患者平日工作要到不同地盤。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》表示，確診短時間內升至高雙位數，源頭不明個案分佈不同區，若措施不加辣，相信疫情會長時間爆發，應盡快收緊至第三波「最辣」措施，包括兩人一枱、在家工作、停課、暫停室內大型活動。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，現有食肆及酒吧未遵守控疫措施，重申市民應戴口罩及保持社交距離，並要堵塞邊境漏洞、檢驗所有具病徵者等，否則第四波過去，接着會來第五波。

隨着確診急增，公立醫院負壓病牀及負壓病房使用率分別升至64.8%及70.9%，醫管局明天重啟亞博社區治療設施。

（疫情第四波）

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