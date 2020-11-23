指第四波來自輸港新病毒株 梁卓偉促設指定檢疫酒店

梁卓偉昨在無綫節目《講清講楚》表示過去數天本地確診幾何級數增長，第四波疫情正式開始。他在節目後表示，第四波疫情非來自第三波剩餘的病毒株，而是輸入本港的新病毒株，疑與酒店檢疫措施未做到滴水不漏有關，而過往有人可探訪酒店檢疫者，或因此將病毒帶到社區。

梁建議，檢疫者入住的酒店應與本地住客及Staycation（住宿度假）的人分開，隨着未來兩三周大批英美等地的留學生回港，本港應設指定檢疫酒店，形容「刻不容緩」。

盧寵茂倡抵港「專人專車定點隔離」

港大深圳醫院院長盧寵茂昨於港台節目《城市論壇》亦表示，抵港者檢疫隔離措施應更徹底，建議仿效內地做法，「專人專車、定點隔離」，外界亦不能與檢疫者接觸，以堵塞漏洞，否則措施形同虛設。

出席同一節目的呼吸系統科醫生梁子超表示，未來兩周是控制疫情的黃金時間，政府應該把握時機盡快收緊社交距離措施，包括重啟在家工作安排、安排停課、關閉室內娛樂場所等，否則疫情短期內會翻幾倍。

憂再收緊限制 酒吧界簽防疫約章

此外，酒吧業界昨發起「多行一步．全力抗疫」聯合行動，推動業界簽署由專家制定的防疫約章。香港持牌酒吧會所聯會創會主席梁立仁稱，酒吧業界參與特定群組檢測的比率十分高，積極配合政府防疫政策，但每次疫情反覆，酒吧業均首當其衝，今年已有4個月被勒令關閉，業界經營困難，部分更已結業，擔心若政府再收緊經營限制，或出現更大結業潮。

（疫情第四波）