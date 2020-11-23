警巡港九食肆酒吧 諾士佛臺68人涉犯聚

派對房無牌賣酒 7客票控違限聚

昨凌晨零時半，警方葵青警區反三合會行動組根據線報及深入調查，突擊搜查葵涌葵豐街17至23號一單位，搗破一間懷疑無牌賣酒的派對房間，檢獲12支烈酒及約400罐啤酒，市值約3萬元。警方拘捕一名26歲姓葉男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品及無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，他亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）業務及處所規例》（第599F章），警方將向他提出檢控。派對房間內年齡介乎25至34歲的5男2女顧客，則涉嫌在無領取牌照的地方飲酒被捕，同時被發違反限聚令告票。

桌間不足1.5米 控違599F章

另外，西九龍總區、油尖警區、旺角警區反三合會行動組及機動部隊，前晚11時半起，巡查區內多間包括酒吧在內的餐飲業務處所，其間發現諾士佛臺一樓上酒吧內有多人聚集消遣，涉嫌違反第599F章，包括桌子之間少於1.5米距離及多於二人同坐一桌。警方表示，將向有關酒吧負責人提出檢控。在場36男32女顧客則涉違反限聚令遭警方票控。

港島總區機動部隊、中區警區則聯同食物環境衞生署人員，巡查區內26間包括酒吧在內的餐飲業務處所，發現伊利近街一食肆餐桌之間少於1.5米距離，涉嫌違反第599F章，警方表示，將會交予相關部門跟進。

（疫情第四波）