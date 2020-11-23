亞博周內重開 收輕症初確者

亞博自8月1日啟用，於第三波疫情尾聲、9月18日轉為備用狀態，其後確診者均入住醫院隔離治療。

因應第四波疫情急速發展，消息指醫管局於周六起着手籌備重啟亞博，一、二號展館合共提供900張病牀，目前正招募醫生、護士等人手，以及聯絡亞博、消防處籌備重新進駐事宜。管理層將於今天召開會議落實細節。

醫管局發言人表示，正部署重啟亞博接收初步確診、等候檢測結果及病徵輕微患者，預計最快本周內啟用。

「避免醫院病牀爆爆哋才行動」

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，早前隨着第三波疫情消退，很多公立醫院已將二線病房恢復至原本用途，新冠病毒確診者均入住一線負壓病房。她說日前與醫管局高層會面，當局稱今次會盡快啟用亞博，避免醫院病牀「爆爆哋」才行動，又引述高層稱希望盡量安排合適的確診者入住亞博，以免醫院大量病房改變用途，影響醫院原本的服務。

醫局：鯉魚門度假村已還政府

至於用作社區隔離設施的鯉魚門度假村，馬仲儀稱該處環境並「不完美」，醫護人員日曬雨淋，網絡接收亦較差。醫管局指早前已將鯉魚門交還政府。

（疫情第四波）