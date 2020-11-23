確診派錢5000 陳肇始：鼓勵檢測 不查資產 梁卓偉指扭曲原意應精準助人

明報記者

陳肇始昨在商台《政好星期天》表示，津貼是為鼓勵市民檢測，因有人擔心確診後，有可能不能上班、手停口停，生計可能受影響；措施主要鼓勵大家，尤其是疫情嚴峻時檢測。至於是否只涵蓋強制檢測的市民，她稱港府初步想法是，市民檢測後並確診，如果有需要就可獲取津貼，亦不設資產審查。她不同意因此會鼓勵市民確診。

網民稱可炒賣確診者唾液

當局：不信市民「拎命較飛」

勞工及福利局副局長何啟明表示，因應港府強制檢測措施出台，令部分沒病徵或輕微並康復的患者需要接受檢測，為免該類市民生計受影響，勞福局計劃向確診市民派發津貼。他說相對社會整體開支來說，是次派錢開支「並非好大的數字」，5000元金額亦屬平均水平，期望紓緩確診市民的困難，以及透過中斷社區傳播鏈，降低社會整體開支。據了解，有關津貼只適用措施生效後的本地感染確診者。

對於網上有人稱可炒賣確診者唾液，被問到派錢會否鼓勵市民確診，何表示不相信會有市民「拎自己條命較飛」，期望社會認真對待疫情、不要嬉戲。對於會否設資產審查、年齡限制及職業要求等，他沒正面回應，稱當局知悉市民及專家的意見，明白社會對派錢方式及條件有不同意見，有關部門正商討，預計本周內公布細節，但落實措施仍需時。

政府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉昨在無綫節目《講清講楚》表示，認同要協助「手停口停」的市民例如的士司機，但不認同向所有確診者派津貼，強調要做得精準，而非向有安穩工作及穩定月薪的人發津貼。如全民派發，會歪曲津貼原意。至於如何界定準則，他相信政府有智慧去做。

撐助領日薪時薪確診者

許樹昌：專家組沒參與細節討論

港府抗疫顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，專家原則上支持向領日薪或時薪的在職確診者，或確診後會「手停口停」者提供補助，例如的士司機。許強調專家組沒參與細節討論。對於港府不設資產審查向確診者派錢，許相信原意是希望減省行政程序，加快派錢進度，但認為如有固定月入的患者，可不領取有關津貼。

張竹君：憂市民因經濟問題不檢測

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不覺得為確診者提供資助是變相鼓勵市民鬆懈及感染病毒，她說當局擔心市民因經濟問題而不去檢測，故提供補助。

（疫情第四波）