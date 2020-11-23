袁國勇研究：新冠流感夾擊 加重肺炎康復更慢

袁國勇的研究團隊利用倉鼠實驗模型，做同時或先後感染新冠病毒及H1N1病毒實驗；從動物發病徵狀、體重變化、肺部病毒載量、肺部病理損傷程度和血清抗體生成反應等指標，與感染單一病毒的動物作比較研究。

口腔播新冠時間更長

研究發現，感染兩種病毒的倉鼠體重下降，肺部損傷和炎症反應都明顯較單一病毒感染加重；雙重感染倉鼠的腸道炎症和病毒也增加。若先感染H1N1流感病毒，翌日感染新冠病毒，可能由於兩種病毒之間的相互干擾作用，倉鼠肺部的病毒載量雖降低，但肺炎反而加重。

另外，團隊對比感染單一病毒的倉鼠，發現感染兩種病毒後倉鼠產生的血清抗體明顯下降，拖慢肺炎的康復進度，並延長倉鼠口腔排放新冠病毒的時間。

籲接種流感疫苗防雙重感染

團隊認為，目前未有針對新冠病毒的有效疫苗及抗病毒藥物，應全民接種流感疫苗，預防雙重感染；所有患有急性呼吸系統疾病的患者，均應接受流感及新冠病毒快速檢測及治療。

（疫情第四波）