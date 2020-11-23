14指定舞場須停業5天 12沒舞廳舞校牌

該14間跳舞場所，9間位於港島區，其中4間於灣仔、3間於銅鑼灣、上環及北角各有1間；餘下5間分別位於將軍澳、新蒲崗、旺角、深水埗及尖沙嘴。位於灣仔中望商業中心的More Dance Fame，由於記者未能上樓查看，致電亦無人接聽，是唯一未能確定是否已關門的舞場。位於尖沙嘴加拿芬道的「百樂會懷舊歌舞」則貼出告示，表示由於有確診者本月16日到訪，本月20日起停業14天，直至12月3日，百樂會就事件致歉。

有爆疫舞場 金利文廣場進出毋須探熱

銅鑼灣金利文廣場至少有5間舞室或舞蹈學校，包括早前出現確診個案的Dance Culture及香港明星舞藝術學校（Dance Star Academy），5場地昨均沒營業，大廈人流不多，未見加強防疫措施，市民進出毋須強制量體溫。

另外，本報昨報道引述民政事務總署稱，14間跳舞場所中，只有「百樂會」及「金麗會」持牌照處發出的會址合格證明書；至於其餘12間場所，民政事務總署昨回覆稱，全部未領有公衆舞廳/舞蹈學校牌照；至於該等處所是否公衆舞廳/舞蹈學校，要視乎具體情况和營運模式，不能一概而論。

食環署表示，如有關場所供租用作舉行社交聚會，例如出租作跳舞聚會之用，則符合派對房間的定義，有關場所須於本月22至26日的5日內關閉。

（疫情第四波）