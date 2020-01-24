昨68確診46屬跳舞群組 專家促封舞場 11宗源頭不明 一涉酒樓群舞一涉社區會堂唱曲

昨日新增的68宗確診，61宗屬本地感染，累計5628宗確診及1宗疑似個案，另有逾50宗初步確診。跳舞場所群組急增46人，連同當局追查發現早前數名患者與群組有關，累計80人確診，暫約300人檢疫。繼早前一名跳舞場所清潔工確診，昨多一名在北角Shining Star Dance Studio任職清潔工的64歲婦確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示反映跳舞場所有環境污染。群組二代傳播持續，有患者家人染疫，該59歲男子在長沙灣道香港科技專上書院任職教師，本月20日最後上班，其任教班別暫停面授課，涉20多人。

酒樓經理稱60人出席活動 食環跟進

11宗本地個案源頭未明，包括住在觀塘順天邨天瑤樓的45歲女子，本月16日到美孚「君好宴會廳」吃飯及跳舞，4日後病發。張竹君表示，患者稱當日現場多人，人數暫未明。該酒樓經理昨接受查詢表示，酒樓已暫時停業消毒，當日約50至60人出席活動。網上流傳一條題為「君好標哥好友11月之星生日會大跳扭腰舞」片段，顯示多人在君好宴會廳無口罩跳舞，拍攝時間不明，經理說平日場內熒幕及司儀均有提醒在場者戴口罩。食環署回覆稱留意到事件，會派員了解跟進。

大埔中學生染疫 兩校停課

另一住在葵涌華員邨華信閣的70歲婦，病發前兩日、即11月17日曾到禮頓山社區會堂與另一人無戴口罩演唱粵曲，兩人之間有距離，場內約20名觀眾有戴口罩及保持距離。大埔靈糧堂劉梅軒中學一名17歲中六男生確診，最後本月20日上學，該校稱將停課14日。張竹君稱患者家人就讀聖公會阮鄭夢芹銀禧小學，該校須停課1至2天直至有檢測結果。

本月1至21日曾到14間指定跳舞場所者須於明天或之前檢測，周五或之前向政府報告結果。張竹君說很多人可能買票入場，未必登記資料，追蹤有困難，籲曾赴相關場所者檢測。張又稱，近日個案上升速度很快，跳舞場所群組多人沒病徵且有很多活動，難控制形勢。至於應否暫時關閉跳舞場所，她說政府會考慮各種收緊措施。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，部分跳舞場所沒出席者名單，需靠參與者主動檢測，如拒檢測會增加控疫難度。他認為舞廳、舞池等屬高危場所，建議政府關閉該類場所以控制疫情。

許樹昌促防疫限聚收至最緊

許說港府應盡快將防疫措施收至最緊，包括收緊至二人限聚、中小學停課及實施在家工作、暫停大型音樂會等，一旦疫情飈升至單日過百宗，恐怕「爆到聖誕節都唔完」。

（疫情第四波）