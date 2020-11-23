檢測中心截龍 強制驗者「無得驗」 跳舞場所群組市民湧往 人龍未分流掀恐慌

張竹君稱檢測渠道多

社區中心預留名額延服務時間

對於有強制檢測群組巿民到檢測中心未能取籌即日檢測，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時有很多渠道檢測，包括醫管局門診、私家診所等。被問到是否有能力應付檢測，她說防護中心與醫管局每日可化驗至少7000至8000個樣本，「幾百個不是問題」。政府昨晚亦發稿表示，各社區檢測中心將視乎需要，增加檢測名額及延長服務時間，及預留一定檢測名額予強制檢測者。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦表示，社區源頭不明個案增加，籲市民如不適要盡快求醫，較嚴重者可到急症室，輕微不適、自覺高風險或屬強制檢測群組者可到醫管局47間普通科診所取樣本收集包。

預約者與群組者對罵 中心事後分流

在場者：兩組人檢測位置極近

政府昨早宣布跳舞場所群組須於明日或之前接受強制檢測，以及指定14間跳舞場所須停業5天。昨早不少該群組市民前往各區社區中心排隊輪候。有預約於中午接受檢測的市民表示，梁顯利社區中心初期未有為跳舞場所群組者分隊，有預約接受檢測的市民得知排後面的人曾到跳舞場所後表示驚慌，雙方對罵，場面混亂；中心後來才另設獨立隊伍供跳舞場所群組排隊。該市民又表示，有關群組巿民接受檢測位置與預約檢測者極接近，並不理想。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若有病徵者到場檢測，恐有交叉感染風險，如港府早前推行全民檢測時，曾有市民病發後到場檢測。他呼籲有病徵者求診，如有輕微病徵可到醫管局門診領取樣本瓶。

昨午近2時，社區中心門外仍有數十名跳舞場所群組市民排隊，但中心職員稱已派出逾300個籌號，已達極限，不會再派即日籌號。有被拒入場市民不滿，一度鼓譟，要求即日檢測；有人批評政府強制該群組市民檢測，到場卻拒諸門外，十分失望。檢測中心後來向門外輪候的數十人派發今日籌號後，人潮逐漸散去。

盧寵茂斥強制令軟弱無力

限兩天內檢測「慢半拍」

港大深圳醫院院長盧寵茂在港台《城市論壇》表示，強制檢測措施「看上去似強而有力，但實則軟弱無力」，稱跳舞場所群組應要即時檢測，但政府仍容許有兩日時間，在限期內檢測是「慢半拍」，未有結果前檢測者仍可「周街走」，做法不理想。呼吸系統科醫生梁子超亦表示，爆發群組應盡快強制檢測，並於短時間內完全覆蓋，否則「傳開晒就嘥氣」。

明報記者

（疫情第四波）

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