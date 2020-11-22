12港人家屬隔岸聲援 警截查稱違限聚令

【明報專訊】涉嫌潛逃台灣途中被捕的12港人被扣押深圳至今91日，家屬昨日到與鹽田一海之隔的吉澳山上放氣球及舉橫額，希望藉行動表達對親人狀况的關注。家屬亦表明絕不滿意近日收到的「親筆信」，質疑是親人受脅迫下撰寫。家屬稱會繼續爭取由他們委託的律師會見親人，拒絕官派律師，同時爭取12人早日平安回港。
家屬昨晨乘船到香港東北面離島吉澳，登上吉澳山觀景台，遙望鹽田看守所，並將寫滿思念字句的氣球放上天，高呼「勿忘義士，釋放12」、「拒絕官派律師」等口號。
質疑受脅迫寫親筆信
續爭取委託律師會面
至下午2時許，有數名警員到場截查，指在場的人違反限聚令，最終未有發出告票，但登記了兩名持氣球記者的個人資料。協助家屬的鄒家成說，警方「山長水遠」入吉澳指控他們違反限聚令，但無截查其他遊人，批評是政治打壓。
警方表示，昨於吉澳提醒在場者須遵守《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），其間沒有發出定額罰款通知書。
鄧炳強：移交港後警負責後續工作
警務處長鄧炳強昨日出席警察學院結業禮後表示，該12人在港涉及嚴重罪行，例如暴動案及串謀製作爆炸品案等，若他們在內地完成法律及司法程序，並移交回港，警方會負責後續工作；至於各人的福祉問題，政府另有相關部門及機制協助。