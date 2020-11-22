12港人家屬隔岸聲援 警截查稱違限聚令

家屬昨晨乘船到香港東北面離島吉澳，登上吉澳山觀景台，遙望鹽田看守所，並將寫滿思念字句的氣球放上天，高呼「勿忘義士，釋放12」、「拒絕官派律師」等口號。

質疑受脅迫寫親筆信

續爭取委託律師會面

至下午2時許，有數名警員到場截查，指在場的人違反限聚令，最終未有發出告票，但登記了兩名持氣球記者的個人資料。協助家屬的鄒家成說，警方「山長水遠」入吉澳指控他們違反限聚令，但無截查其他遊人，批評是政治打壓。

警方表示，昨於吉澳提醒在場者須遵守《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），其間沒有發出定額罰款通知書。

鄧炳強：移交港後警負責後續工作

警務處長鄧炳強昨日出席警察學院結業禮後表示，該12人在港涉及嚴重罪行，例如暴動案及串謀製作爆炸品案等，若他們在內地完成法律及司法程序，並移交回港，警方會負責後續工作；至於各人的福祉問題，政府另有相關部門及機制協助。