鄧炳強：將就「展編號」上訴 暫停用行動呼號

中大遊行蒐證 鄧稱初步已獲證據

校方：代表由法律顧問陪同向警了解

就防暴警和速龍小隊在反修例示威執勤期間經常不展示警員編號，並以行動呼號代替，7名市民及香港記者協會早前入稟高等法院提出司法覆核，高院在上周四裁定警方做法違反人權法，投訴警察課和監警會亦未能有效處理對警方的投訴。鄧炳強表示，與律政司研究判辭後決定就判決提出上訴，而在上訴未有裁決前，警方會暫停使用行動呼號。本報向律政司查詢上訴一事，獲回覆「沒有補充」。

鄧炳強強調，行動呼號是獨一無二，可供百分之百辨認出警員身分，若有不清晰或辨認不到，屬個別事件，若有發生，警方定會調查。他又稱，使用行動呼號的理由是逾3000名警員及其家屬被起底。

有關警方前日到中大校園蒐證，鄧炳強表示，由於有人疑違反刑事毁壞和《國安法》分裂國家罪，大學報警後，警隊有責任入內取證。他說，警方初步已獲取證據，如有足夠證據，一定會採取拘捕行動。他說，警方不會在大學內加裝設備，獲取的證據主要來自大學內的設備。中大昨回覆稱，大學是在上周四早上決定向馬鞍山警署報警，其後接獲通知，警方前日帶同法庭手令到大學調查蒐證，而大學代表由法律顧問陪同下向警方了解情况。

警招募人數減 鄧：或感挑戰太大

昨日為今年9月及11月警隊畢業學員的合併結業禮，畢業學員共173人，46人是見習督察，127人是警員。鄧炳強致辭時引用《論語》中「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼」，提醒學員要明辨是非，處事以人為本，做到智勇雙全。

翻查紀錄，去年每期結業會操的畢業學員有逾200人，鄧炳強在結業禮後見記者時承認，警隊2019/20年度招募人數較上年度下降，他稱市民在去年至今見到警隊的辛酸，或會思考加入警隊的挑戰是否太大，但警隊有完備的人事資源系統，除招募應屆畢業生外，今年也招募了不少有工作經驗的人。