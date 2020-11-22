捐款者犯法否 大狀：前提受資助者犯罪

8月曾改捐款方式 刪捐助者資料

傑斯於2月22日網台節目上稱，為免如支援反修例運動示威者基金「星火同盟」般被指洗黑錢，不想「有咁多匿名的錢入來」，他不會用匿名的錢，因為很「敏感」，捐助者要填「google form」留名，以「打賞錢」名目捐助，並經PayPal、匯豐或上海商業銀行，入數至Ragazine New Media Company Ltd。他8月15日再在頻道稱，很多捐助者擔心國安法立法後捐款有風險，故由8月17日起更改捐款方法，並刪去過去半年捐款者的個人資料，冀令捐款者安心。

他稱，更改後捐款模式有3種，包括：經WhatsApp取得銀行戶口號碼，捐款者入數後傳回紀錄，人員「對數」後會刪除紀錄，毋須留名；或在「入會」時支付多於會費的金額就是捐款，之後以電郵傳回銀行紀錄；或訂閱Patreon，選擇高於5美元一個月的計劃，扣除5美元訂閱費後就是捐款。不過，Patreon要經信用卡或PayPal付款，可找到付款人。他當時說，若警察要拘捕他，可能告他欺詐；被問到所做的事是否犯法，他說「法律是人為」，自己是按良知做事。

現時不少KOL都有開設Patreon訂閱頻道，部分是在海外被香港警方以港區國安法通緝的人，有人特此聲明訂閱並非支持國際連結工作或反修例運動。

黃宇逸：關乎知否捐款目的

資深大律師湯家驊稱不能評論已進入司法程序的個案，但一般而言，洗黑錢的定義是相關金錢透過犯罪行為得來，首先要證明涉犯罪的是什麼行為，例如是非法籌款抑或騙財；港區國安法所指的「以金錢或其他財物資助他人」分裂國家，前提是受資助者要干犯分裂國家罪，有罪犯行為。大律師黃宇逸稱，未知有關案情和證據，犯法與否與捐款者是否知道捐款的目的有關。

（港區國安法）