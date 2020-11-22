警首引資助分裂國家拘網台主持 眾籌助赴台涉反修例港青 妻及助手同被拘

警疑1400萬半數資助「台獨」組織

另私吞一半買股票 涉洗黑錢

據了解，警方懷疑涉事者將網上眾籌所得約1400萬元，一半資助「台獨」組織，涉嫌違反分裂國家罪，更指3人「私吞」餘下一半，包括用作買股票，涉嫌洗黑錢。警方昨未有召開記者會交代案件，這已是連續3次無開記者會交代國安處的拘捕行動。警務處長鄧炳強昨出席警察學院結業禮後回應稱，案件仍在調查，不便透露細節，又稱案件所涉法例寫得很清晰，若不想被捕，唯一方法是不要犯法。

被捕3人至昨深夜本報截稿時仍未獲准保釋。尹耀昇昨晚稱不適被送往瑪麗醫院。尹耀昇同時是D100網台節目主持，據了解，今次事件無牽涉D100。

稱主要助港青就學 「陸委會會配合」

尹耀昇今年2月22日在其個人頻道節目《不上頻道》宣布發起「台灣助學」計劃，指部分港青因反修例運動惹上官非而到台灣，希望「能幫的就幫，不要將擔子落在台灣身上」。他強調計劃不是「黃雀行動」，不會參與協助任何人潛逃台灣。他稱，計劃主要幫助就學的年輕人，每人每年可獲新台幣20萬元（約5萬港元），當中5萬至8萬元台幣是學費，期望有1000名捐款者、每年各捐2500港元，若有共250萬港元，就可資助50人。他稱計劃會延續數年，主要支援在台「手足」的學費、生活費、醫療費，並協助他們找寄宿家庭，必要時會幫他們就業。

曾稱逾2000人捐款 已助50港青

他稱，長期目標是助港青透過讀書，畢業後取得台灣長期居留身分，並有信心做到，「因為透過現時的組織，台灣現屆政府和陸委會全部都知我們做緊咩，他們亦都鼓勵我們做呢件事，他們明白我們的長期目的，會配合我們去做」。他說，1月曾到台灣見過一些組織，計劃參與的組織有5至6個，當中4至5個是台灣組織，形容「陸委會會睇住我們做嘢」，並指會通報「612人道支援基金」；而其角色是請大家加入計劃和募捐，自己不收任何行政費。

今年8月，他在節目稱捐款者已逾2000人，已助逾50名年輕人在台入學，大部分捐款已交到台灣非政府組織助交學費。過去半年，他不時在facebook專頁上載受助者的信，以及交學費、捐款到台灣非政府組織的紀錄。

陸委會斥港警「一再操弄惡法」

本報向陸委會查詢有否參與上述計劃、會否擔心違反港區國安法。陸委會表示，「港版國安法」自實施以來不斷嚴重傷害香港自由及人權，國際社會均高度關切並同感憂心；陸委會嚴正呼籲相關方面勿再假借國安之名，行打壓異己全面管制之實，「一再操弄惡法既無法獲得港人民心的認同，無助於香港社會的穩定，更使香港做為國際金融中心的優勢，一去不復返」。

資深大律師湯家驊表示，港區國安法適用海外人士，「但點樣執行、捉他們，一直是問題」。「612基金」信託人之一何秀蘭表示，基金無資助和支援過上述計劃。根據港區國安法第32條，因實施港區國安法規定的犯罪而獲得的資助、收益等，會被沒收。

明報記者

（港區國安法）

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