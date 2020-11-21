涉疫舞場顧客：可食食吓跳舞 九成無罩

【明報專訊】一名67歲女確診者本月中曾到尖沙嘴「百樂會懷舊歌舞」出席一個近百人的慶生派對。P小姐（化名）11月初亦曾到該會所參加朋友的生日宴，約晚上7時抵達，晚上11時離開，現場有一個近千呎舞池，當時有逾50名客人，食客可「食食吓嘢行出去跳舞」。雖然職員多次在台上呼籲眾人除進食外需戴上口罩，但依然見到近九成客人在舞池跳舞時無戴口罩，有現場演唱的歌手亦無依法戴上口罩。
慶生切蛋糕 全無罩影相唱歌
P小姐說，11月初政府限一枱坐6人，百樂會有依法限制每枱客量，雖是會所，但任何人都可訂枱，表面上訂位入場跳舞不收費，但每枱最低飲食消費為1600元。她現場所見，客人用餐後，大部分都無戴上口罩就和身邊朋友暢談，客人離開餐桌去洗手間亦無戴上口罩，她亦未目睹有職員勸喻客人戴回口罩。
她說當晚現場有Live Band表演，駐唱歌手部分有戴口罩，部分卻無戴口罩唱歌。她曾問朋友為何跳舞時不戴口罩，朋友回答：「跳舞已經好喘，如果再戴上口罩會難以呼吸。」其後壽星在舞池中間慶生切蛋糕，朋友亦全沒戴口罩圍着壽星唱生日歌、切蛋糕和親密合影。
P小姐又稱，到該會所跳舞的人都上了年紀，據她所知，跳舞的客人有些會帶着舞蹈導師一起去，稱為「舞伴」，他們會繳付導師去會所跳舞的費用，也包飯錢。
場所去年現一氧化碳中毒
位於尖沙嘴加拿分道國際商業信貸銀行大廈9樓的「百樂會懷舊歌舞」，去年3月曾發生集體中毒意外，當時過百人參加社交舞等聯誼活動，疑因抽風系統故障致一氧化碳中毒，場內多人昏倒、暈眩或嘔吐，32人送院，當年該場地是身兼民建聯中西區支部副主席的商人林炳勳經營。