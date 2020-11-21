涉疫舞場顧客：可食食吓跳舞 九成無罩

慶生切蛋糕 全無罩影相唱歌

P小姐說，11月初政府限一枱坐6人，百樂會有依法限制每枱客量，雖是會所，但任何人都可訂枱，表面上訂位入場跳舞不收費，但每枱最低飲食消費為1600元。她現場所見，客人用餐後，大部分都無戴上口罩就和身邊朋友暢談，客人離開餐桌去洗手間亦無戴上口罩，她亦未目睹有職員勸喻客人戴回口罩。

她說當晚現場有Live Band表演，駐唱歌手部分有戴口罩，部分卻無戴口罩唱歌。她曾問朋友為何跳舞時不戴口罩，朋友回答：「跳舞已經好喘，如果再戴上口罩會難以呼吸。」其後壽星在舞池中間慶生切蛋糕，朋友亦全沒戴口罩圍着壽星唱生日歌、切蛋糕和親密合影。

P小姐又稱，到該會所跳舞的人都上了年紀，據她所知，跳舞的客人有些會帶着舞蹈導師一起去，稱為「舞伴」，他們會繳付導師去會所跳舞的費用，也包飯錢。

場所去年現一氧化碳中毒

位於尖沙嘴加拿分道國際商業信貸銀行大廈9樓的「百樂會懷舊歌舞」，去年3月曾發生集體中毒意外，當時過百人參加社交舞等聯誼活動，疑因抽風系統故障致一氧化碳中毒，場內多人昏倒、暈眩或嘔吐，32人送院，當年該場地是身兼民建聯中西區支部副主席的商人林炳勳經營。

（疫情第四波）