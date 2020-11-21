多26確診逾40初確 5染疫導師曾赴其他舞室 跳舞群組增至17人 現二代傳播

【明報專訊】本港新冠病毒疫情持續升溫，昨多26宗確診及逾40宗初步確診，21宗本地個案中，Starlight Dance Club群組急增9人確診並首現二代傳播，更有染疫舞蹈導師曾赴另外兩間舞室，累計17人染疫，包括7人初步確診。9宗源頭不明個案遍佈港九新界，其中一名家庭主婦病發前兩日到尖沙嘴歌舞廳參加百人生日會並跳社交舞。有專家稱跳舞是近距離高危活動，當局要考慮派員視察並控制場所，否則可出現很大型群組。
昨新增26宗確診，21宗屬本地感染，9宗源頭不明，累計5517宗確診及1宗疑似個案，最少40宗初步確診，不少屬源頭不明。
灣仔Starlight Dance Club群組感染擴大，昨多6男3女確診，介乎29至65歲，連同前日確診的75歲女商人，累計10人確診，同時7人初步確診，分別本月12至14日到訪，包括本月18日不適的水吧員工，當局正追蹤上述日子到訪的人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨確診73歲男子（#5511）無到上址，但與一名曾到上址的患者工作上有接觸，其餘8人曾到上址。張表示，5名患者為導師，亦曾到銅鑼灣謝斐道Dance Culture Association或上環德輔道西Heavenly Dance教跳舞。兩舞室昨無人接聽電話。
一染疫婦曾赴百樂會百人生日會跳舞
張竹君證實群組首名確診的75歲女商人本月15日曾與家人到香島道19號香港高爾夫球會用膳。早前有傳該商人為建生國際集團主席吳汪靜宜，建生國際集團及基匯資本昨發聲明證實她確診，稱她出席灣仔一個活動前健康良好、沒病徵，活動期間有跟從指示作防護措施。
感染源不明的67歲婦住荃灣海壩新村，病發前兩日、即本月16日到尖沙嘴加拿芬道「百樂會懷舊歌舞」涉百人的生日會並跳社交舞，同枱者須檢疫。歌舞廳職員接受查詢表示，昨起停業14日，當局已派樽予職員檢測，生日會4人一枱，顧客入場需量體溫，除進食外需戴口罩，跳舞亦需戴口罩。
袁國勇憂大爆發 促派員控制舞場
對於接連有跳舞場所出現個案，場所是否受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管，張竹君稱不太清楚。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，跳舞是近距離活動且運動量大，噴出空氣、飛沫量以至病毒量可以很高，屬極高危群組，當局要考慮派員視察並控制這類場所，若未能有措施控制就應暫停，否則可出現很大型群組。
食衛局長陳肇始稱，對出現跳舞群組尤其擔心，因牽涉人數多，部分跳舞導師到不同地方教跳舞，呼籲曾到爆疫地點的跳舞者檢測。
9宗源頭不明 遍佈港九新界
其餘源頭不明患者包括兩名分別住北角寶馬山花園2座及旺角利民大廈的家庭主婦、將軍澳寶林邨寶泰樓的63歲的士司機、在沙田翠華花園C座任早更保安的61歲女子、在新蒲崗泰景工業大廈工作的49歲男子。一名居於屯門山景邨的73歲翁確診，其每日會到扶康會山景成人訓練中心的37歲兒子亦染疫。另一名東涌逸東邨迎逸樓24歲女子，為27歲染疫男紮鐵工的密切接觸者，兩人曾到酒店Staycation（住宿度假）。她11月11日現病徵，較該男子早4日病發。
張竹君表示，現時確診者「什麼人都有」，住不同區及從事不同工作，相信之前有隱性傳播，傳播現時或更活躍，深入各階層及社區。