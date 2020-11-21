多26確診逾40初確 5染疫導師曾赴其他舞室 跳舞群組增至17人 現二代傳播

昨新增26宗確診，21宗屬本地感染，9宗源頭不明，累計5517宗確診及1宗疑似個案，最少40宗初步確診，不少屬源頭不明。

灣仔Starlight Dance Club群組感染擴大，昨多6男3女確診，介乎29至65歲，連同前日確診的75歲女商人，累計10人確診，同時7人初步確診，分別本月12至14日到訪，包括本月18日不適的水吧員工，當局正追蹤上述日子到訪的人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨確診73歲男子（#5511）無到上址，但與一名曾到上址的患者工作上有接觸，其餘8人曾到上址。張表示，5名患者為導師，亦曾到銅鑼灣謝斐道Dance Culture Association或上環德輔道西Heavenly Dance教跳舞。兩舞室昨無人接聽電話。

一染疫婦曾赴百樂會百人生日會跳舞

張竹君證實群組首名確診的75歲女商人本月15日曾與家人到香島道19號香港高爾夫球會用膳。早前有傳該商人為建生國際集團主席吳汪靜宜，建生國際集團及基匯資本昨發聲明證實她確診，稱她出席灣仔一個活動前健康良好、沒病徵，活動期間有跟從指示作防護措施。

感染源不明的67歲婦住荃灣海壩新村，病發前兩日、即本月16日到尖沙嘴加拿芬道「百樂會懷舊歌舞」涉百人的生日會並跳社交舞，同枱者須檢疫。歌舞廳職員接受查詢表示，昨起停業14日，當局已派樽予職員檢測，生日會4人一枱，顧客入場需量體溫，除進食外需戴口罩，跳舞亦需戴口罩。

袁國勇憂大爆發 促派員控制舞場

對於接連有跳舞場所出現個案，場所是否受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管，張竹君稱不太清楚。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，跳舞是近距離活動且運動量大，噴出空氣、飛沫量以至病毒量可以很高，屬極高危群組，當局要考慮派員視察並控制這類場所，若未能有措施控制就應暫停，否則可出現很大型群組。

食衛局長陳肇始稱，對出現跳舞群組尤其擔心，因牽涉人數多，部分跳舞導師到不同地方教跳舞，呼籲曾到爆疫地點的跳舞者檢測。

9宗源頭不明 遍佈港九新界

其餘源頭不明患者包括兩名分別住北角寶馬山花園2座及旺角利民大廈的家庭主婦、將軍澳寶林邨寶泰樓的63歲的士司機、在沙田翠華花園C座任早更保安的61歲女子、在新蒲崗泰景工業大廈工作的49歲男子。一名居於屯門山景邨的73歲翁確診，其每日會到扶康會山景成人訓練中心的37歲兒子亦染疫。另一名東涌逸東邨迎逸樓24歲女子，為27歲染疫男紮鐵工的密切接觸者，兩人曾到酒店Staycation（住宿度假）。她11月11日現病徵，較該男子早4日病發。

張竹君表示，現時確診者「什麼人都有」，住不同區及從事不同工作，相信之前有隱性傳播，傳播現時或更活躍，深入各階層及社區。

明報記者

（疫情第四波）