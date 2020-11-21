抗疫專家同料新冠第四波已開始 袁國勇稱未管好酒吧娛樂場 促加罰則

香港大學醫學院院長梁卓偉表示，確診者分佈範圍非常廣泛，「新冠疫情火頭處處，病毒十面埋伏……需要有好多好多好多運氣先可以避免第四波」，如繼續以目前速度傳播，第四波疫情「十分可能」已經開始。港大微生物學系講座教授袁國勇相信全港有多條隱性傳播鏈，有理由相信目前是第四波疫情的開始。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在商台節目形容， 如每日確診達雙位數且源頭不明數量眾多，反映第四波已蓄勢待發。

許樹昌促煞停演唱會

袁國勇認為目前仍未能控制好「高危控制點」，舉例很多酒吧客會除口罩和近距離聊天，不控制好這類娛樂場所會問題多，應加強巡查和加強罰則，否則很危險。許樹昌表示，室內活動最高風險，應盡量避免參加喜慶宴會，少去酒樓食肆。至於演唱會等活動，他相信大型室內活動要煞停。

措施見效需時一兩周

梁卓偉促快停非必需活動

梁卓偉認為相較於影響大多市民日常生活的食肆，更應先叫停非大多市民日常必需和急需的活動，特別是人多、室內、空氣不流通、難戴口罩和難保持手衛生的場所和活動，應可免則免。他說，確診者或早於一星期前已感染，新措施要一兩周才見效，整體會有兩三周滯後，呼籲當局盡快加強防疫措施，「等到每日雙位甚至三位數確診時才做就太遲」，並拉長日後「清零」所需時間。

看排序料第三波已完

梁促堵酒店檢疫漏洞

防止輸入方面，梁卓偉表示，從基因排序分析看到本港第三波疫情已完結，但在9月底起的兩三個星期間，抵港者透過酒店檢疫將病毒流入社區。他呼籲政府盡快設定點檢疫酒店堵塞漏洞，避免再出現檢疫者與本地客混集同一酒店，或透過員工交叉感染。對於港府認為實施有困難，他說每日1500至2000人從機場抵港，全港就要1萬多間房間被用作檢疫，反問「無市場？無太大可能。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目稱，如新增個案的源頭不明比例增加，政府應慎重地於這個周末收緊社交距離措施，「你唔行快一步，你永遠追住疫情走，恐怕疫情會大反彈」。

（疫情第四波）