上呼吸道感染460宗爆發 六成涉小學 初小停課兩周 陳肇始：倘惡化全面停

幼園停課延長至12月6日

因應多間學校爆發上呼吸道感染，政府昨宣布全港小學一至三年級由下周一起暫停面授課堂及校內活動，至12月6日。此外，幼稚園及幼兒中心已於上周六（14日）開始停課兩周，亦會延長至12月6日。

只停初小 陳：自理能力較低

陳肇始表示，截至前日下午，衛生署錄得439宗上呼吸道爆發個案，當中約六成涉及小學，小學當中有七成涉及初小，情况令人憂慮。她說，由於上呼吸道感染和新型冠狀病毒病的傳播途徑相似，擔心新冠病毒在校園傳播，對社會構成很高風險，故決定停課。她又說，近期上呼吸道感染爆發多數在初小，且初小學童自理能力較低，認為現階段小一至小三學童風險較高，故只停初小，但不排除在疫情進一步惡化時，全面暫停中小學面授課堂。

教局促勿辦除罩活動

袁國勇倡校內禁進食

至於仍要上學的小四至小六及中學班級，教育局發言人表示，已要求學校在這期間不要安排需要學生脫下口罩的活動。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，所有學生上學前應吃飽，回校後不能進食，飲水也要用飲管。他說，讓學生在學校進食「是很嚴重的錯誤」，又說應視乎疫情發展，再考慮應否全面停課。

津貼小學議會主席胡艷芬昨在港台節目表示，校方在昨午接獲停課消息後已召開緊急會議，為下周的網課作安排，她強調停課不停學，會與家長聯繫，因為低年級學生上網課時需父母從旁協助。她說，校方會重新制訂小一至小三學生的測驗評估內容，讓他們在上網課的日子同樣能保持學習進度。

下周呈分試 校長：勿考到一半停課

圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文稱，昨早獲傳媒告知停課消息，故趕及在中午放學時向家長發通告交代下周安排。他說，學校原安排下周考試，現時小一至小三將改為上網課，考試將押後至復課後，而校方早前已有應變安排，將全年教學內容提前錄了影片，下周可播放；小四至小六會繼續考試，其中小六下周會考呈分試，「最重要不要星期一考到一半才宣布高小停課」。

港大醫學院院長梁卓偉不反對短暫而迫不得已的停課，認為目前在鼻病毒、腸病毒、新冠病毒多種病毒夾擊下，加上出現大量學校爆發，若要大量資源和人手逐間學校採樣化驗和調查是否正爆發新冠肺炎，會令處理上分身不暇，希望先透過停課截斷傳播鏈。他說，當控制到新冠疫情至基本清零時，即使學校爆發感染亦不擔心是新冠病毒；另若學校爆發數目少，有資源人手調查，毋須廣泛停課。他強調停課不能長久，避免影響學習及對低收入家庭的影響等。

明報記者

（疫情第四波）