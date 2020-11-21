建制促全民強制驗 政府消息：暫無意推

林鄭會晤稱困難：要平衡人權執行力

據了解，建制派昨與特首林鄭月娥會面時，林太有透露強制全民檢測有困難，要平衡人權和執行能力。有了解政府想法的消息人士表示，政府現階段無意推行全民強制檢測，要考慮有否其他配套支援，否則「搞了場大龍鳳」但效益不高，例如市民能否接受「封城、禁足」等措施，甚至利用健康證明出入場所，以及政府有否能力無一市民遺漏地在短時間內做大規模檢測；另有政府消息人士提醒，內地清零成功因素之一是監控追蹤，認為香港人未必接受。

陳沛然：檢測非一周完成「無用」

袁國勇：內地封區驗 港不可能跟

醫學界議員陳沛然接受查詢時表示，強制全民檢測「做唔到」，因無法短時間內、例如一星期內完成全港700多萬人檢測；若用一個月檢測，「傳播鏈已玩了3 round」，這樣的話「無用」，除非全民檢測可每星期做一次，而且必要條件就是要「劃封一個區域」。他又表示，不同意以檢測陰性結果作為進入餐廳或商場的「通行證」，質疑會變成階級歧視。他說要思考法例的執行問題，倘有人拒絕強制檢測如何處理，「是否要找警察處理？可能有人不同意；見到有人在電視不戴口罩，已有法例都未能執行啦」。

食物及衛生局前局長高永文昨出席灼見名家論壇時，被問及政府應否宣布停課，高永文反說現或是時候推動強制全民檢測，否則確診個案數字要「清零」有難度，「不斷停課、復課，這樣會沒完沒了，亦無人與我們通關」。

港大微生物學系講座教授袁國勇在同一論壇被問到，香港政府應否效法內地強制全民檢測，袁回答表示，內地做全民檢測是分成多個小區為市民檢測，例如青島爆疫，有關小區市民要接受檢測，不可隨處移動，市民出門有閉路電視和手機應用程式追蹤，但在香港不可能限制全民不可走動，而且香港的檢測力亦不足夠。他說，「香港不似歐、美，亦不似中國內地，香港有一國兩制的好處，亦有一國兩制的壞處」。

工聯會麥美娟昨日建議政府參考新加坡，強制全民使用記錄行蹤的流動程式，做好流行病學追蹤。

（疫情第四波）