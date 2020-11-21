政府不設病徵指引 醫生決定須驗否

即場派樽 限48小時交指定診所

與會的醫學會會長蔡堅透露，港府不會就哪些病徵的病人須強制檢測發放指引，交由醫生臨牀決定，他估計由於新冠病情多變，難以用指引概括。他說當醫生判斷一名病人要接受強制檢測時，會向病人派發一份貼上特定條碼的樣本瓶和一份檢測通知書，病人要在48小時內將樣來交回指定的政府診所，成人交深喉唾液樣本，小孩則可交糞便樣本，由醫生決定。醫生同時會將樣本瓶的特定條碼、病人姓名和電話等資料、醫生的資料，上載至當局網上系統。

如病人求醫時拒絕接受樣本瓶，蔡堅稱醫生仍可用空的樣本瓶條碼，連帶病人的資料上載至同一網上系統，由衛生署跟進。

西醫工會會長楊超發稱，病人亦可選擇到其他私營化驗所化驗，再上載資料。他稱如政府4日內未收到檢測結果，醫生和病人都會收到提示信息，如第7日仍未檢測，當局於第8日就可能發出罰款2000元通知和強制檢測令，仍不遵從最高可囚6個月。

蔡堅：每一病人檢測 醫生獲50元

蔡堅表示，當局稱每日可處理10萬個樣本，由10多間承辦商和衛生署化驗；病人交樣本後48小時內會收到結果，即使結果陰性亦會有短訊通知病人和醫生。蔡堅說，每完成一名病人的檢測，醫生會獲50元行政費。

醫學會副會長麥肇敬說，有醫生關注如錯誤輸入資料可否修改，促當局設技術支援熱線；業界亦關心部分未電腦化的診所如何上載病人資料，麥引述當局表示，有關網上系統亦可用智能電話瀏覽。他說局方在會上未提及實際執行日期，料網上系統完成和醫生收到樣本瓶後就可隨時開始。

（疫情第四波）