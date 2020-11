第四波來勢洶 3群組強制驗 有病徵者安老員工的士司機 不排除重關處所

昨增26確診 8月底以來最多

本港昨新增26宗確診,是8月底以來最多,食物及衛生局長陳肇始昨表示,據專家和衛生防護中心資料,本港「很可能已進入新一波疫情」(we have probably entered into a new wave of cases)。政府日前已制定法律框架推行強制檢測,陳肇始昨宣布將發出指示,要求有病徵者、安老院舍員工及的士司機強制檢測,相關政策局正敲定細節,會盡快推出。她又說,明白基層市民或擔心一旦確診入院會影響生計,勞福局正考慮提供一次式津貼予確診者。

研津貼確診者 消息:暫擬數千元

政府消息人士表示,向確診者提供津貼是聽從專家建議,目的是鼓勵市民檢測,並非只針對透過強制檢測確診者,初步計劃津貼水平為數千元,其中一個考慮方向是5000、6000元,認為開支不會太大,而津貼亦未必只限基層,因若只限基層領取,需處理繁複行政工作,惟最終方案須由勞福局拍板。

陳肇始又說,近日確診數字上升,且出現跳舞群組、staycation(住宿度假)群組等,市民應立即嚴陣以待,減少不必要聚會,否則第四波疫情將一發不可收拾,若疫情繼續惡化,政府將大幅收緊社交距離措施,甚至關閉個別處所。

政府早前已為院舍員工及的士司機提供自願免費檢測,後者參與率偏低。現時全港約有5.9萬名的士司機,運輸署上月起推出3輪自願檢測,至本月18日結束,共5888人次檢測。汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示,支持強制檢測,至於如何確保每名司機都有驗,他建議可由車主或車行監察,有陰性報告才能租車開工,警方亦可設路障,檢查司機有否陰性檢測證明。他說的士司機每日收入約400元,政府可按這水平提供津貼。忠誠車行創辦人鄭克和則認為,由車行監察或有遺漏,建議可要求油站監察,有陰性證明才能入氣。

5.9萬司機不足6000自願驗

的士業界倡車行油站監察

香港安老服務協會主席陳志育表示,院舍自願檢測參與率約八成,部分人因個人意願不檢測,他認為第四波疫情來勢洶洶,且院舍院友屬高危,認同推強制檢測,但建議不要「一刀切」,例如若員工在檢測機構派樣本瓶的日子沒上班,可安排他們透過其他渠道補驗,不要立即懲罰。至於津貼,他說現時院舍前線員工日薪約700至800元,政府可參考這水平提供津貼。

梁卓偉:院舍7天一檢「不能妥協」

港大醫學院院長梁卓偉認為,所有長者、特殊需要院舍的員工和院友都要每7天做一次檢測,形容「這是不能妥協,到今天都不能做到,是愧對這班最易受新冠病毒嚴重健康風險影響的人,真的會對不起他們,真的不可以再拖了,特別是我們已經無化驗瓶頸」。

