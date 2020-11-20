退組專家撰報告：警6．12及7．1策略失敗 7．21「不作為」毁認受

6‧12為首個轉捩點

接受武力示威市民增

報告分析示威者集體行為模式與警方策略及行動有密切關係。報告稱，示威者去年6月12日成功令立法會延後審議修訂《逃犯條例》草案，反映警方「踏浪者行動」策略失敗，警方其後卻定性當日為「暴動」，又以警棍、催淚彈等無差別對付大部分和平示威者，在中信大廈外放催淚彈，令市民對警察改觀，成為整場運動首個轉捩點。

報告稱其後示威者矛頭轉向警方，接受到武力示威的市民增加，警方卻採取相對被動的策略，去年7月1日有示威者闖入立法會，警員未有阻止，報告直指是政權第二次策略失敗。自7月中開始，示威由港島轉向社區，報告指警方改用主動進取、暴力的策略，但7．14沙田新城市廣場、8．31太子站等事件，警方進入公眾場所如商場、港鐵車廂鎮壓示威者，被公眾視為公然濫用權力。

警7月變進取

入商場車廂鎮壓被視濫權

對於7．21事件，報告稱警方當時無法監察及回應公共秩序威脅，形容警方「不作為」令公眾懷疑警方與內地勾結，以有組織犯罪作為社會控制的武器，令警方認受完全崩潰。

保安局：政治針對 不予置評

保安局回應查詢表示，專責小組正跟進監警會報告提出的各項建議，至於其他人或團體因不同政治取態、目的或看法，而針對警方所發表的報告或意見，局方不予置評。