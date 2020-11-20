民權觀察促監警改革 前委員倡賦調查權

民權觀察：無制度護投訴人資料

民權觀察發言人王浩賢表示，過去公民社會多次批評現行投訴機制，甚至聯合國有關委員會已重複指出問題，昨日法庭也說明制度失效，政府有必要回應。他認為，政府有責任設立一個獨立的機構調查針對警方的投訴，令調查有公信力。他亦稱，現行制度下並無保護投訴人所提供的資料不被警方用作起訴，但這種法律保障很重要，使人對投訴制度有信心。

曾服務監警會6年、委員任期至去年底結束的劉文文表示，監警會未來發展路向需檢討。她認為就嚴重投訴個案，監警會要有權調查，但若所有投訴個案都交給監警會，就不是目前的幾十人規模處理得到，要幾百人才可應付，她認為要逐步改革。

梁繼昌：政府委任者有明顯主張

另一監警會前委員、會計界立法會議員梁繼昌稱，自2014年佔中時已見制度漏洞，法例沒有賦權監警會調查，而政府委任有明顯政治主張的人擔任委員，對獨立監察有影響。但礙於資源，他認為監警會不能處理所有投訴，但認同針對一些嚴重指控，如涉及人命傷亡的個案，監警會應有獨立調查權。

另一前委員、港大法律學院首席講師張達明表示，高院的裁決「正路」，形容有理有據。他說，擔任委員時已提出監警會需有獨立調查權處理投訴。

反修例共匯報609投訴

6宗有確切結果

去年反修例示威衍生許多對警方的投訴，但投訴警察課及監警會處理進度緩慢。參考監警會9月時披露的數字，由去年6月至今年9月4日，反修例共衍生1895宗投訴警方的個案，包括609宗為須匯報投訴，而截至當時有6宗個案有確切結果，包括兩宗涉警員說粗口的投訴證明屬實，一宗涉警員疏忽職守，未經舉報但獲證明屬實。

監警會在2018至2019年度通過2466項指控，經全面調查的指控有630項，當中56項被列為「獲證明屬實」，即佔整體指控的2.3%，佔全面調查指控的8.9%。630全面調查中，有16項被列為「未經舉報但證明屬實」，佔2.5%。