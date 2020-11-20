官裁監警制度失效 須設獨立調查制 梁定邦：警報告非照單全收 調查權需特首批

保安局：研判辭商跟進

香港記者協會除了就警員不展示編號提出覆核外，另要求法庭裁定，政府是否有責任成立獨立調查機制，以針對警員不當對待的投訴做有效調查。

法官周家明在判辭指出，就去年6月9日起的公眾活動，投訴警察課已接獲1620宗投訴，當中包括警員行為不當、不禮貌和襲擊等。就本案部分申請人投訴遭警方不當對待，周官表示法庭不適宜作任何裁斷，但當中明顯有許多可爭辯之處。假如相關指控被證實，警方的做法或違反《人權法》第3條，政府有責任積極調查。

周官認為，展開違反《人權法》第3條的調查，可有效禁止政府進行虐待或不人道待遇；可確保出現不當行為時，條文仍具問責效力；以及透過有效的刑法和條例，令條文具威懾力，防止違反《人權法》情况再出現。

官：監警無權作有約束力決定

就現行投訴警察課負責調查、由監警會審核調查報告的制度，周官指出，投訴警察課本身非獨立於警方，內部職員甚至為經驗豐富、在警隊服務多年的警員，裁定投訴警察課實際上並非獨立於警方。至於監警會，周官認為，監警會既無法推翻投訴警察課的決定，亦只能要求監警會展開進一步調查或澄清。雖然監警會可向行政長官和公眾表明，會方不同意投訴警察課的看法，但監警會終究沒實權做出任何有約束力的決定。

被問監警無牙虎 梁：無牙都有爪

對於法庭裁決，梁定邦昨回應傳媒稱，就投訴警察課提交的報告，監警會「不是照單全收，要看事實才說同意不同意」，不同意的話可向特首提出意見。 被問監警會是否「無牙老虎」，他稱「老虎無牙都有爪」，監警會在現行框架下可影響警方做法。他重申監警會有沒有調查權不是由他們決定，要問特首。他說監警會將詳細研究判辭和檢視有否需要跟進。

另外，對於法庭裁定警方不展示警員編號是違反《人權法》，梁定邦稱「絕對不認為警方是蓄意違法」，因要有證據證明違憲，但有關證據現時並不存在。他說，警方曾解釋不展示警員編號是行動需要，但監警會不同意並建議改善；至於以行動呼號識別警員身分是否可接受，他認為應交由社會決定。

涂謹申憂人大介入

已辭任立法會議員的民主黨涂謹申表示，他過去30年來一直認為警方「自己人查自己人」，並非獨立調查，違反《人權法》，他欣然看到法官有相同看法。不過，他擔心在目前高壓的政治氣氛下，人大常委會又做決定或釋法，令人權得不到保障。

明報記者