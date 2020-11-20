去年散步遭警扑頭 聞勝訴慨嘆：判決若早些 少些警暴受害人

楊子俊：公義與否言之尚早

視乎警方對裁決如何回應

去年6月12日金鐘示威右眼中槍失明的楊子俊接受本報查詢時稱，過去一年已很多「警暴」發生，「無法時光倒流」，對自己受傷案件亦沒影響，但相信裁決對未來仍有意義，市民需識別警員身分以追究責任。他說裁決亦證明非個別警員行為有問題，而是制度出現問題，且監警會機制不足，期望政府與警方對裁決有善意回應，改善現行機制，並成立獨立機制調查投訴警察案件，令受害人有效尋求公義。他又說要視乎警方或律政司對裁決有何回應，「公義與否，言之尚早」。

去年8月4日與兒子在將軍澳散步時遭防暴警警棍擊至頭破血流的陳恭信表示，對裁決感到喜出望外及欣慰，證明警方一直做錯，「亦很諷刺，過去一年我們都知警察做錯」。他批評警方在運動默許警員不展示編號，令不少警員以為可為所欲為及濫權沒後果，當初入稟是「希望阻止警暴蔓延」，但法庭程序需時，慨嘆裁決「遲來」，過去一年已很多「警暴」發生，「如果判決早些，會少一些警暴受害人」。

去年民事索償 至今未知警員身分

陳恭信去年就其案件向警務處長民事索償，惟仍未能找出涉事警員身分，他說裁決對自身案件沒太大影響，強調提出司法覆核「不是為自己，而是針對制度」，希望令制度改變，令警方正視錯誤。他說無論如何都會堅持為受傷一事尋求公義，冀涉事警員付上刑責。

本身為反濫權大控訴眾籌計劃召集人的陳恭信，過去一年牽頭與受害人追究警暴，他說今次裁決結果「是用錢、用時間、用血換回來」，但不諱言擔心警方往後會否真正改善問題，「不太樂觀，香港現時這麼荒謬」。

明報記者