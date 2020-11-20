官：倘合理懷疑警不當對待他人 政府須積極查

首宗引用案件涉巴裔漢「ZN」聲稱遭販賣來港，以及遭僱主殘酷虐待的覆核案件，周官引述該案例表示，既然律政司長一方曾在終審法院表明，政府有責任就涉嫌違反《人權法》第4條「不得使充奴隸或奴工」的條文調查，同樣做法亦理應適用於《人權法》第3條。周官認為，當政府留意或應該留意到，有可信的懷疑（credible suspicion），個別人士曾經或即將遭受警方不當對待，政府便有責任積極調查。

援引土耳其德國 懷疑警暴案例

周官同時引述土耳其2006年一宗案件，有男子途徑示威現場，遭警方發射催淚彈射中頭部即場死亡，死者家人提出刑事指控，惟檢控方既無法辨認出涉事警員，相關調查亦不成功。歐洲人權法院最終裁定，蒙面警員執勤時須展示獨特的標誌，認為做法既可保障警員匿名執法，同時容許他們被辨認。

周官亦引述2007年德國一場足球賽中，兩方球會爆發衝突的案例，當時有人遭警員毆打及施放胡椒噴霧，惟有關警員因缺乏可辨識的標誌或名牌而未能被認出。案件在歐洲人權法院審理時，德國政府曾爭議案中沒有針對警暴的可信指控，惟法院重申當有關說法具合理懷疑，顯示有關人士遭受警方不當對待，亦沒與新聞報道或醫療報告的紀錄有矛盾，便屬「可爭辯的說法（arguable claim）」。