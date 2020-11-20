判決無定政府糾正時限 「不作為」可再申覆核

法政匯思成員、大律師蘇俊文稱，判辭意味日後警員須展示委任證，不能以防暴等為由不出示；至於投訴機制問題，他稱法庭雖有此意見，但如何改進是由政府自行處理，「若是負責任的政府，法官判決有此意見，有沒有需要回應？正常應會這樣做」。

張達明：展示編號不涉修例 應合理時間內更正

港大法律學院首席講師、監警會前成員張達明稱，要視乎政府會否上訴，若政府上訴，便會暫緩執行法庭建議。至於未來如何跟進，張達明表示，改革監警制度要由政府制定法律框架，需時通過，但展示警員編號的安排屬行政措施，不涉法例，警方應在合理時間內更改有關做法。

有不具名的法律界人士表示，司法覆核判決並無限時政府修例，但若政府在一段合理時間內仍未糾正做法，便可再度提出司法覆核、指稱政府在法庭判決後仍「不作為」。

今次判決表示警方做法違《人權法》，該法律界中人解釋，《基本法》第39條將《香港人權法案》的地位提升至憲法層次，故違反《人權法》，亦相當於違憲。

過往不少市民稱遭警方打傷、但未能識別涉事警員身分，無從追究；被問到有關市民可否引述判決索償，蘇俊文表示，若市民不合法被打，本身已可向警務處長索償，與涉事警員有無展示編號無關。但他亦指出，在警員必須展示編號下，索償人可較具體講述事件經過、刑事層面亦較容易檢控違法警員。法政匯思成員何旳匡亦稱，警員執行職務時，是代表警務處長執行，故可否索償是視乎警方是否使用合法武力，與他有無展示編號，並無太大關係。

湯家驊：無展示編號

不削警執法權

至於若警員未有展示編號，會否令拘捕失效？湯家驊稱，即使警方無展示警員編號違《人權法》，亦不會削弱他們獲法律賦予的執法權。