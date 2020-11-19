左報指違國安法 口罩店黃廠：停業調整

被指裝潢「圖延抗爭思想」

「康復香港」口罩盒宣揚「光時」

黃廠在聲明中提到，為員工及顧客着想，將作內部調整，昨起銅鑼灣及旺角的門市暫停營業，訂貨網頁亦暫停運作。本報昨嘗試聯絡黃廠負責人，但未能聯絡上。

《大公報》及《文匯報》報道，黃廠口罩盒寫上「康復香港，時代抗疫」，又引述傅健慈質疑這是宣揚「光復香港、時代革命」意念，可能觸犯國安法下「分裂國家罪」或「煽動顛覆國家政權罪」。

大律師譚俊傑表示，要確定一個人犯刑事罪行，控方須達到毫無疑點的舉證門檻，但至今未有人因發表「五大訴求、缺一不可」字眼而被定罪的案例，且作為口罩廠，印上「康復」、「抗疫」等字眼亦很正常，不能因引起有人聯想至港獨標語而被判有罪，認為有關報道引述黃廠「違法」的理據流於表面。

（港區國安法）