「港不屬中國」論捱轟 科大教授：斷章取義

左報指涉違國安法

李靜君今年5月出席美國組織「香港民主委員會」(HKDC)的網上論壇,同場嘉賓名單有時任港大法律系副教授戴耀廷、前香港眾志秘書長黃之鋒、前香港眾志主席羅冠聰等。

李靜君當時以英語發言,稱「我們是國際城市,世界各地的人都來港,故我認為不應把香港想像成一個中國城市,我們不屬中國,我們屬於世界。(We are a global city...and the world many people have come to HK, so I think it helps to think Hong Kong not as a Chinese city, we don't belong to China...I don't think. We belong to the world.)」這番言論近日被《文匯報》、《大公報》等媒體重提。

李靜君:錯把belongs當「主權管屬」

李靜君昨發聲明稱,她認為香港是一個全球城市,所指的是香港與國際社會在文化、意識及經濟層面上多方聯繫及深厚交往,惟兩份報章「斷章取義,錯誤地把belongs該字翻譯成主權上的管屬」。另外,李是5月參加論壇,而國安法是6月30日生效,她說自己是參加法例生效前的合法網上活動,只發表學術意見。

李靜君向本報稱,中英聯合聲明已指明香港屬於中國一部分,「主權當然屬於中國,這是國際社會承認」。她說不會臆測親中媒體攻擊的意圖,但作為學者,會就錯誤的事實澄清。她說事件暫未影響其學術研究,科大校方亦沒有施壓。

科大:守法前提下尊重言論自由

科大回覆查詢時重申,在遵守法律的前提下,校方尊重各人所享有、基本法賦予的言論自由,而科大成員所發表的言論與大學立場無關。

(港區國安法)