「港不屬中國」論捱轟 科大教授：斷章取義

左報指涉違國安法

李靜君今年5月出席美國組織「香港民主委員會」（HKDC）的網上論壇，同場嘉賓名單有時任港大法律系副教授戴耀廷、前香港眾志秘書長黃之鋒、前香港眾志主席羅冠聰等。

李靜君當時以英語發言，稱「我們是國際城市，世界各地的人都來港，故我認為不應把香港想像成一個中國城市，我們不屬中國，我們屬於世界。（We are a global city...and the world many people have come to HK, so I think it helps to think Hong Kong not as a Chinese city, we don't belong to China...I don't think. We belong to the world.）」這番言論近日被《文匯報》、《大公報》等媒體重提。

李靜君：錯把belongs當「主權管屬」

李靜君昨發聲明稱，她認為香港是一個全球城市，所指的是香港與國際社會在文化、意識及經濟層面上多方聯繫及深厚交往，惟兩份報章「斷章取義，錯誤地把belongs該字翻譯成主權上的管屬」。另外，李是5月參加論壇，而國安法是6月30日生效，她說自己是參加法例生效前的合法網上活動，只發表學術意見。

李靜君向本報稱，中英聯合聲明已指明香港屬於中國一部分，「主權當然屬於中國，這是國際社會承認」。她說不會臆測親中媒體攻擊的意圖，但作為學者，會就錯誤的事實澄清。她說事件暫未影響其學術研究，科大校方亦沒有施壓。

科大：守法前提下尊重言論自由

科大回覆查詢時重申，在遵守法律的前提下，校方尊重各人所享有、基本法賦予的言論自由，而科大成員所發表的言論與大學立場無關。

（港區國安法）