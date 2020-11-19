施用有害物罪 曾有外傭食物「加料」判監

黃宇逸：須證物品對人有害

湯家驊：極端行為知後果難辯沒意圖

法律界選委、大律師黃宇逸說，一般而言，控方須證明被告有意圖用有害物品使人受傷，不一定要有人受到實際傷害才能定罪，而條例中「有害物品」沒明確定義，需由專家證明如何對人有害。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，法庭會循被告行為及客觀環境等，判斷其有否意圖用有害物品傷害人。他說即使被告否認意圖，但若其行為極端、明顯事前知道後果，亦難辯解為沒意圖。至於是否一個人帶有臭味物品而令他人身體或精神受損便構成犯罪，他說不能一概而論，要視乎事件性質、行為、客觀環境等。

殺蟲水噴教師臉 家長判感化

曾有外傭在僱主食物或飲料「加料」被控此罪。一名與女傭主關係不佳的印傭聲稱為「博炒」，去年涉將類固醇放入粥內，令女傭主暴增40磅及僱主兒子毛髮異常增長，印傭被裁定5項意圖損害而施用有害物品相關罪成，入獄8個半月。2013年6月，一名印傭將尿液與洗過自己內褲的污水冲熱茶給僱主喝，被判監兩個月。2018年，51歲單親母親疑不滿學校教師對兒子的管教方式，向教師臉部噴殺蟲水，被判18個月感化令。

反修例示威案件中，去年11月兩名男女學生於觀塘警署外被截查，16歲男生被搜出稀釋食用醋及酒精，隨後警方發現兩人涉在WhatsApp表示要用相關物品加害警員，兩人被控「串謀意圖施用有害物品使人受損害、精神受創或惱怒」罪，其中男被告認罪，被判入更生中心。