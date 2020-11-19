許智峯朱凱廸陳志全控侵害人身罪 涉立會潑臭液 可囚3年 泛民斥濫告

人民力量陳志全批評律政司及警察選擇性執法及政治檢控，指今年5月內會主席選舉時他被工聯會郭偉強拉跌倒地，提出私人檢控，惟律政司介入決定不起訴，而他撥臭液則被控。

批不告郭偉強 陳志全：選擇性執法

民主黨許智峯、陳志全及議會陣線朱凱廸昨晨被警方上門拘捕，下午獲准保釋，案件今午在西九龍裁判決法院提堂。3人被指今年6月4日在立法會會議「引起或參加任何擾亂，致令立法會的會議程序相當可能中斷」，被控特權法第17條「藐視罪」及侵害人身罪條例第23條「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而向他人施用有害物品」。當日立法會三讀國歌法，三人先後潑臭液抗議。陳及朱曾各持一瓶液體衝向主席台抗議，有液體灑潑在地，傳出臭味，會議暫停4小時。陳事後稱因「保安阻我」，液體才打翻在地；朱曾說所潑的是有機肥料。

許智峯另涉今年5月28日立法會審議國歌法二讀期間用腐爛植物抗議，被控藐視罪及施用有害物品罪，其中被指當日在會議廳內「意圖使梁君彥受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」。當日許手持一袋腐爛植物走向主席台抗議，被保安包圍時將植物放在地並踢前，場內傳出濃烈異味致會議暫停，事後他解釋一國兩制、制度與法治已腐爛，冀令梁君彥及建制派「感受腐爛的滋味」。

警方表示，事發兩日後接獲立法會秘書處報案，指有人在會議期間向主席台方向掉下或潑出惡臭液體，致會議中斷，港島總區公眾活動調查組經調查及諮詢律政司後，昨拘捕3名38至48歲男子。

朱凱廸：是否放屁臭到人可被控？

藐視罪可判罰1萬元及監禁一年，施用有害物品罪最高可判囚3年。陳志全稱被捕是意料之內，但沒想到被控侵害人身罪，斥政府「打壓異見者無所不用其極」、「窮追猛打」。他說當時沒意圖傷害任何人，只想抗議梁君彥限時辯論，當局猶如將其行為當為「生化襲擊」。

許智峯斥今次是濫捕，再次印證政權對異見者的打壓「無日無之」。朱凱廸斥警方「挖空心思去找最嚴重的罪名」，反問是否在升降機放屁，「臭到其他人」都可被控。

聞臭送院 陳凱欣：非立會可處理家事

梁君彥被問及事件時表示，一切交由警方處理。5月28日聞到臭味不適嘔吐並需入院注射抗敏藥的建制派前議員陳凱欣說，相信警方是經調查和蒐證後才選擇以現時條例控告3人。至於應否由警方介入立法會的事，她稱秘書處報警是因為有人不適，亦不知惡臭物是否有害，這並非立法會或秘書處能處理的「家事」。

民主黨主席胡志偉批評警方濫捕及濫告，強行將議會的政治問題，引用原本是保護議員的特權法控告議員，甚至羅織罪名，引用侵害人身罪令議會抗爭行為要負上刑責，政治問題無法政治解決。歐盟駐港澳辦事處稱會密切跟進並關注民主派前議員因立法會內發生的事而被捕。

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