張勇稱定國安法僅起步 「權威在於實施」

促特區盡早本地立法護國安

張勇昨日以視像參加《基本法》頒布30周年法律高峰論壇，他在座談會上表示，中央針對香港維護國家安全提出3條不容觸碰的底線，包括危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威，以及利用香港對內地作滲透破壞。他說過去30年來，中央反覆強調3條底線，「但有個別人士充耳不聞，甚至在行動上背道而馳，愈行愈遠」。另外，他形容在港維護國安「任重道遠」，但對此充滿信心。

同場的基本法委員會委員、人民大學法學院教授韓大元表示，「國家認同」不是一個抽象原則，應成為眾人的價值共識、生活方式，他認為港府必須做好國安法教育，加強港人對國家的意識，是早前中央提出的針對性要求，「不僅總結回歸23年的經驗，特別是修例風波以來的經驗、教訓，值得我們高度關注，認真對待」。

針對學生的國安教育方面，韓說要建立與「一國兩制」互相適應的教育體系，特別在有關自由、人權等價值問題上，應該從《憲法》、基本法等角度給出說法，「維護國家安全的根本目的是保障人權；而人權的保障，以國家安全為基礎，兩者不衝突」。

喬曉陽：再忍就犯歷史性錯誤

香港基本法委員會前主任喬曉陽在論壇表示，人大決定制訂港區國安法，是因為內外敵對勢力已經造成香港長時間亂局，去年修例事件愈演愈烈，嚴重危害香港經濟、繁榮穩定，和嚴重危害國家安全，突破了一國兩制底線，「一忍再忍，忍無可忍，不能再忍，再忍下去就要犯歷史性錯誤」。他說中央政府出手是責任所在，也是維護一國兩制和基本法根本宗旨，近日的人大決定（4名立法會議員不符資格）也是出於同樣道理。

（港區國安法）