快必沒控國安法罪 律政司申「國安法官」審

控方：轉交決定犯國安法否

辯方：限審國安法列明罪行

被告譚得志（48歲）被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪、1項串謀發表煽動文字罪，其餘為在公眾作出擾亂秩序的行為、煽惑他人參與未經批准集結等；當中並沒有涉及《港區國安法》的控罪。

律政司高級助理刑事檢控專員周天行稱，根據現有證據和事實，相信此案會是一宗牽涉國安法的案件，而要決定被告是否干犯國安法，須由國安法的指定法官處理，遂引用《港區國安法》第44條，申請由指定法官處理本案。

代表譚得志的資深大律師戴啟思反駁稱，被告所涉控罪不是國安法的罪行，再者國安法指定法官只限於審理國安法列明的罪行，不能應用到其他案件。

官令交進一步陳辭 押後處理

控方又提出，要決定本案是否需要由國安法指定法官處理，都應先交由指定法官審議。法官高勁修認為若交由指定法官作此決定，就等於批准控方申請，下令控辯雙方先遞交進一步陳辭，下次提訊時再處理爭議。另譚得志續被拒保釋，繼續還押。

譚得志今年7月被捕，被控於今年1月煽惑他人參與未經批准集結等罪，至9月底再遭警方國安處拘捕，被加控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等罪，當時處理案件的主管為警方國家安全處高級督察梁凱期，案件在粉嶺裁判法院提訊後，譚自此不准保釋，一直還押至今。案件本月初提訊時，控方再加控他一項串謀發表煽動文字罪，令控罪增至14項。

【案件編號：DCCC927、928、930/20】

（港區國安法）