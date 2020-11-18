競投首日最貴3.1萬成交 高去年八成

明年年宵不設乾貨及快餐檔，昨上午競投後，14個攤位經兩輪後仍乏人問津被收回。下午主要競投位於維園中央通道的攤位，競爭趨激烈，其中78號攤位叫價30次，以21,700元成交。

全日最高成交價3.1萬元的攤位由元朗「張粦記桃花」的張先生投得。他說去年投得兩個攤位，合共成交價1.2萬元，今年想重複投得相同位置攤位，但「咁多人頂，都無辦法」，最後只投得一個攤位。

販商看好市道：點都要過年

食環稱遇極端疫情或取消

全日第二高成交價為2.9萬元，由市民王先生投得有關攤位。他說過往都投兩三個攤位，今年一個已2.9萬「太貴」，但「睇好」明年年宵市道，「點樣嘅環境都要買花、食飯、過年，相信（市道）不會差」。他說今年成本較貴，但相信沒有乾貨及熟食，市民會「有目的地入（維園），不會分心」，且場地較闊落，亦有利銷情。

「桃花大王」劉海濤同樣看好年宵市道，昨日目標是投22個攤位，最終投得19個。他說今年氣溫較熱，或影響桃花生長，目前未確定年花最終生長情况。他預計因港人未能外遊，今年生意或增2%至3%，不擔心年宵因疫情而煞停，但形容仍要「望天打卦」。

食環署高級總監（行動）凌美寶表示，昨上午約100人入場競投。被問到若疫情嚴峻，每日確診數字多少宗才取消年宵，她說不排除遇到極端疫情時會取消，但未能回答取消門檻。