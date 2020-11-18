支聯投得年宵檔 食環拒即簽約 一度稱「重新考慮」其後批准 蔡耀昌質疑政治打壓

食環：就參與競投條件核實資料

食環署昨晚回覆本報查詢時表示，根據《2021年宵市場攤位競投公告》第9段，其中3個攤檔需就其參與競投的條件進一步核實資料，故昨早未能與投得攤位的人辦相關手續，而署方已完成相關核實程序，並已與投得攤位的人簽訂特許協議。

翻查上述公告，第9段是有關「參與競投的條件和規則」，該段h項提及政府保留拒絕與任何投得攤位者簽訂特許協議的權利，毋須交代原因。本報再查詢食環署過往有否曾以此原因要求其他參與競投者進一步核實資料，至截稿前未有回覆。

原相約今見面「了解詳情再決定」

維園年宵攤檔昨日上午10時半開始競投，蔡耀昌均以底價5440元，分別投得1、2號「孖檔」及8號檔。當他準備辦理簽約手續時，卻被食環署衛生總督察告知需重新考慮其競投結果，相約他今日會面商討及交代最終結果。食環署高級總監（行動）凌美寶及後見傳媒稱，盼今日商討時向蔡「了解詳情再作決定」，但未有回答為何要這樣做、需了解什麼詳情及希望蔡提供什麼資料，只是不斷重複「覺得有需要」及「要攞多啲資料」。

蔡：署方聲稱請示上級及覆核

30年來首次 憂取消經營資格

蔡耀昌昨上午回應稱，去年支聯會未收到過任何官方投訴，認為食環署針對支聯會，有政治意圖。至昨午2時許，他收到食環署通知，稱經核實資料後決定和他簽約。他昨傍晚簽約後再會見傳媒，稱食環署聲稱請示上級及覆核後，檢視過去支聯會在年宵的紀錄，例如有否違規、當時競投費用以支票還是現金付款等，最後認為沒問題。蔡表示當時曾詢問為何未見其他人需作此複檢程序，對方沒回答。他認為「相信是政治原因，所以把簽約hold住」，形容似是「等候發落」，並非程序混亂。

蔡耀昌又稱，過去30年未曾出現如此情况，相信當局未來絕對有可能取消他們的經營資格。他補充，今年未曾決定產品名稱，但希望賣花過程能向市民表達信息，支聯會亦會繼續貫徹五大綱領。

劉兆佳料公務員求穩陣

獲批反映支聯非優先議題

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，未知支聯會申請年宵攤檔受阻礙原因，但估計或是前線公務員為小心穩陣起見，見到支聯會投攤檔，故先請示上級。他說食環署最終批出租約，反映政府高層對支聯會存在未有新的政策處理，故維持舊有安排。他認為「支聯會未必是政府想優先處理的議題」。

過去30年，支聯會競投年宵攤位大致順利，只是2012年曾受其他競投者「狙擊」，未能投得承租多年的2號檔；另去年因取消乾貨檔而需改競投濕貨檔，售賣「自由花」。

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