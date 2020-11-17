教局研討會講「國安與生活」 逾1500教師參加

李浩然：教背條文沒意思 要培育意識

今次2.5小時研討會，供中小學教師參與，時數可作在職教師「教師專業角色、價值觀及操守」範疇的培訓，或新入職教師的選修培訓。研討會的活動目標列明，講座會從國家的「總體國家安全觀」出發，昨日李浩然亦於研討會首一小時，介紹總體國家安全觀涵蓋的16個領域，包括政治安全、社會安全、網絡安全、生態安全等。

有出席教師關注，如有人針對某政黨或政治領導人物叫口號，是否涉及煽動顛覆。李浩然回應，「煽動」本身是相當複雜概念，不認為叫一句口號或說不中聽的話就被視為「煽動」，須視乎意圖。他補充，有關行為亦須視乎該人的地位及影響力，「如果有人是一呼百應的，這又與普通一個人行出來的影響力不同」。

教育局回覆稱，昨日的研討會共有約100名教師現場參加，及約1500名教師網上參加，研討會旨在讓校長和教師了解國家安全與日常生活息息相關，進而適切地為學生講解國家安全的相關概念，培養學生的國家觀念和正面的價值觀。

（港區國安法）