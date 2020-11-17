教局研討會講「國安與生活」 逾1500教師參加

【明報專訊】教育局多次強調學校須加強國家安全宣傳及教育，課程發展處昨為教師舉辦「國家安全與我們日常生活」知識增益研討會（下稱「研討會」）。主講的基本法推廣督導委員會委員暨學生及工作小組召集人李浩然向教師表示，教導學生死記硬背《港區國安法》條文並沒有意思，希望教師可助學生提高國家安全意識及國民意識，「明白這件事是對社會好，對其他人是負責任，是一種價值觀」。
李浩然：教背條文沒意思 要培育意識
今次2.5小時研討會，供中小學教師參與，時數可作在職教師「教師專業角色、價值觀及操守」範疇的培訓，或新入職教師的選修培訓。研討會的活動目標列明，講座會從國家的「總體國家安全觀」出發，昨日李浩然亦於研討會首一小時，介紹總體國家安全觀涵蓋的16個領域，包括政治安全、社會安全、網絡安全、生態安全等。
有出席教師關注，如有人針對某政黨或政治領導人物叫口號，是否涉及煽動顛覆。李浩然回應，「煽動」本身是相當複雜概念，不認為叫一句口號或說不中聽的話就被視為「煽動」，須視乎意圖。他補充，有關行為亦須視乎該人的地位及影響力，「如果有人是一呼百應的，這又與普通一個人行出來的影響力不同」。
教育局回覆稱，昨日的研討會共有約100名教師現場參加，及約1500名教師網上參加，研討會旨在讓校長和教師了解國家安全與日常生活息息相關，進而適切地為學生講解國家安全的相關概念，培養學生的國家觀念和正面的價值觀。